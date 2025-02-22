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В МИД Китая отметили хорошие перспективы развития отношений с Россией

В МИД Китая отметили хорошие перспективы развития отношений с Россией - 22.02.2025, ПРАЙМ

В МИД Китая отметили хорошие перспективы развития отношений с Россией

Отношения Пекина и Москвы находятся на новой исторической отправной точке, перед ними открываются блестящие перспективы развития, заявил помощник министра... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T08:24+0300

2025-02-22T08:24+0300

2025-02-22T08:24+0300

политика

китай

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международные отношения

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ПЕКИН, 22 фев - ПРАЙМ. Отношения Пекина и Москвы находятся на новой исторической отправной точке, перед ними открываются блестящие перспективы развития, заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. В пятницу в Китайской академии международных проблем состоялась презентация доклада "Китайско-российские отношения в новую эпоху", в котором ведущие китайские эксперты представили анализ развития современных отношений РФ и КНР. На мероприятии выступили посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. "У китайско-российских отношений в новую эпоху есть широкие перспективы. Они находятся на новой исторической отправной точке и перед ними открываются новые исторические возможности и еще более блестящие перспективы развития", - приводит слова Лю Биня агентство Синьхуа. Дипломат отметил, что под руководством лидеров КНР и РФ взаимное политическое доверие между двумя странами продолжает укрепляться, прагматическое сотрудничество постоянно приносит плоды, а культурные обмены процветают во многих аспектах. Моргулов, чьи слова приводит официальный Telegram-канал посольства РФ в КНР, в своем выступлении отметил, что российско-китайское партнерство "уверенно и динамично развивается, подавая пример конструктивного и ответственного взаимодействия крупных держав в новом тысячелетии". "Сегодня российско-китайский диалог по глубине и степени взаимного доверия не только не уступает союзническому образца 50-х годов прошлого века, но и превосходит его", - добавил дипломат. Посол также подчеркнул, что сотрудничество России и КНР не направлено против кого бы то ни было, в отличие от политики Запада на Украине.

https://1prime.ru/20250221/lukashenko-855132573.html

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китай, россия, пекин, международные отношения