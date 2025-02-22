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ЦБ Турции предсказал курс доллара к турецкой лире к концу года

ЦБ Турции предсказал курс доллара к турецкой лире к концу года - 22.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ Турции предсказал курс доллара к турецкой лире к концу года

Курс американского доллара по отношению к турецкой национальной валюте - лире - может составить 42,89 с нынешних 36 к концу года, следует из данных анкеты,... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T15:31+0300

2025-02-22T15:31+0300

2025-02-22T15:31+0300

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АНКАРА, 22 фев - ПРАЙМ. Курс американского доллара по отношению к турецкой национальной валюте - лире - может составить 42,89 с нынешних 36 к концу года, следует из данных анкеты, проведённого Центральным банком Турции среди участников рынка. По данным Центрального банка Турции, доллар торгуется в субботу на уровне 36,30 лиры. "Согласно опросу, ожидания участников относительно обменного курса (USD/TL) на конец года составили 42,89 TRY в текущем периоде исследования, в то время как в предыдущем периоде он составлял 43,03 TRY", - приводит данные анкеты газета Duvar. Курс доллара в начале месяца впервые достиг 36 лир после публикации макростатистики и в целом за счёт укрепления американской валюты на мировых площадках. Доллар дорожал к лире каждый месяц с июня прошлого года по январь. Ранее Институт статистики (TÜİK) сообщил, что годовая инфляция в Турции составила 42,12% по итогам января, что оказалось выше прогноза в 41,25%.

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турция, финансы, рынки, банки, турецкая лира, доллар сша