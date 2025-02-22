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Маск заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет эмпатии - 22.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Маск заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет эмпатии
Маск заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет эмпатии - 22.02.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет эмпатии
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет ни эмпатии, ни мозгов. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T01:44+0300
2025-02-22T01:44+0300
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет ни эмпатии, ни мозгов. "Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь слишком далеко зашло украинское правительство. Бесконечные смерти в окопах - это неправильно, и у тех, кто продолжает этому способствовать, нет ни эмпатии, ни мозгов", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. При этом ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Кроме того, европейские страны продолжают поставлять Киеву вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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40
192
40
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1
5
4.7
96
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общество , россия, украина, москва, рф, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, мид рф, мид, ес
Экономика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД, ЕС
01:44 22.02.2025
 
Маск заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет эмпатии

Маск: у сторонников затягивания конфликта на Украине нет ни эмпатии, ни мозгов

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет ни эмпатии, ни мозгов.
"Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь слишком далеко зашло украинское правительство. Бесконечные смерти в окопах - это неправильно, и у тех, кто продолжает этому способствовать, нет ни эмпатии, ни мозгов", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
При этом ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Кроме того, европейские страны продолжают поставлять Киеву вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАМОСКВАРФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампМИД РФМИДЕС
 
 
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