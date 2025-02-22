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Илон Маск поддержал немецкую АдГ накануне выборов в бундестаг

Илон Маск поддержал немецкую АдГ накануне выборов в бундестаг - 22.02.2025, ПРАЙМ

Илон Маск поддержал немецкую АдГ накануне выборов в бундестаг

Американский предприниматель Илон Маск снова выразил поддержку немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) накануне выборов в бундестаг, которые состоятся | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T13:05+0300

2025-02-22T13:05+0300

2025-02-22T13:05+0300

политика

германия

адг

фридрих мерц

алиса вайдель

илон маск

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск снова выразил поддержку немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) накануне выборов в бундестаг, которые состоятся 23 февраля.Маск на фоне грядущих выборов в бундестаг ранее называл партию АдГ единственной надеждой Германии. "АдГ!" - написал Маск в соцсети X, вставив по три изображения флага Германии с каждой стороны.Ранее в статье немецкой газете Welt предприниматель отметил, что что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, которая способна спасти страну от превращения в тень былого государства. Публикация в газете породила активные споры как в редакции, так и в целом в стране, что в последствии привело к тому, что глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении. В свою очередь, кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Тем не менее, позднее Маск провел онлайн-беседу с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.В это воскресенье в Германии на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).

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германия, адг, фридрих мерц, алиса вайдель, илон маск