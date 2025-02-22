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Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста
Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста - 22.02.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T14:58+0300
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. "Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо", - написал Маск в социальной сети X. Ранее Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
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илон маск, владимир зеленский, украина, сша
Илон Маск, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США
Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста
Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста Лиру
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме.
"Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме.
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В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.