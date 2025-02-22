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Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста
Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста - 22.02.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T14:58+0300
2025-02-22T14:58+0300
илон маск
владимир зеленский
украина
сша
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. "Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо", - написал Маск в социальной сети X. Ранее Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
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илон маск, владимир зеленский, украина, сша
Илон Маск, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США
14:58 22.02.2025
 
Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста

Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста Лиру

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме.
"Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Фицо и Маск обсудили закрытие USAID из-за "вмешательства в дела стран"
Вчера, 14:34
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
 
Илон МаскВладимир ЗеленскийУКРАИНАСША
 
 
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