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WP: DOGE Маска завысил данные об экономии $55 млрд

WP: DOGE Маска завысил данные об экономии $55 млрд - 22.02.2025, ПРАЙМ

WP: DOGE Маска завысил данные об экономии $55 млрд

Департамент эффективности правительства США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, завысил данные об экономии $55 млрд, заявив о сокращении расходов путем отмены... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T17:52+0300

2025-02-22T17:52+0300

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ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности правительства США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, завысил данные об экономии $55 млрд, заявив о сокращении расходов путем отмены контрактов, увольнений и пересмотра аренды, однако часть этих "сбережений" оказалась фиктивной, сообщает газета Washington Post. По данным издания, среди 1125 контрактов, которые DOGE представил как "отмененные", 417 уже были завершены, а их аннулирование не дало никакой экономии. Еще 51 контракт обеспечил менее $1 млн сбереженных средств. Кроме того, как отмечает WP, после публикации данных на сайте DOGE сумма предполагаемой экономии была скорректирована в меньшую сторону на $9,3 млрд. В частности, ошибка была выявлена в контракте на консалтинговые услуги для Иммиграционной и таможенной полиции США: в документах изначально указывалась сумма в $8 млрд, тогда как в последней версии контракта значилось $8 млн. "Для подавляющего большинства таких контрактов, особенно в первые годы их действия, не осваивается вся сумма. В некоторых случаях полная выплата никогда и не была запланирована", - заявил газете профессор Гарвардской школы государственного управления Стив Келман, ранее занимавший пост администратора федеральной политики госзакупок в администрации Клинтона. Эксперты также указывают, что DOGE учитывал в своих расчетах суммы максимальных выплат по контрактам, хотя в реальности правительство нередко тратит значительно меньше от заявленного лимита. В Белом доме, в свою очередь, утверждают, что такой метод подсчета оправдан, поскольку государство теоретически может нести ответственность за всю сумму контрактов. "Во многих случаях такие контракты действительно достигают максимальных выплат, и поскольку правительство может нести обязательства по всей сумме, целесообразно учитывать этот предел", - заявил изданию представитель администрации.

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сша, илон маск