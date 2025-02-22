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Маск опроверг предположения об обсуждении отключения Украины от Starlink

Маск опроверг предположения об обсуждении отключения Украины от Starlink - 22.02.2025, ПРАЙМ

Маск опроверг предположения об обсуждении отключения Украины от Starlink

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщение агентства Рейтер об обсуждении отключения... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T23:06+0300

2025-02-22T23:06+0300

2025-02-22T23:06+0300

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщение агентства Рейтер об обсуждении отключения Украины от системы спутникового интернета Starlink. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. "Рейтер лжет. В качестве лжецов из среды традиционных СМИ они вторые после Ассошиэйтед Пропаганда (упрек в адрес агентства Ассошиэйтед Пресс - ред.)", - прокомментировал Маск в соцсети X новость агентства, опубликованную украинским англоязычным интернет-изданием Kyiv Independent. Ранее глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

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сша, всу, илон маск, украина