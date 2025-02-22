https://1prime.ru/20250222/mayning-855157629.html
Мощности майнеров преувеличили в разы: Америку мы пока не догнали
Мощности майнеров преувеличили в разы: Америку мы пока не догнали - 22.02.2025, ПРАЙМ
Мощности майнеров преувеличили в разы: Америку мы пока не догнали
По различным оценкам, общий объем потребляемой энергии на майнинг в России достигает порядка 3 (ГВт). Эта цифра неоднократно фигурировала в различных источниках | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T11:45+0300
2025-02-22T11:45+0300
2025-02-22T11:45+0300
экономика
россия
майнинг
цод
биткоин
рынок криптовалюты
https://cdnn.1prime.ru/img/83332/53/833325300_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_dc7ae729cb09e868c069d287f05365dd.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. По различным оценкам, общий объем потребляемой энергии на майнинг в России достигает порядка 3 (ГВт). Эта цифра неоднократно фигурировала в различных источниках СМИ и аналитических отчетах. В.В. Путин в июле прошлого года говорил о потреблении майнингом электроэнергии эквивалентной 1,6% общей потребляемой электроэнергии в стране, что по большей части соотносится с этим показателем. Информацию сообщил "Прайму" доктор юридических наук, профессор Иркутского государственного университета, заслуженный юрист РФПо данным Правительства Иркутской области, объем потребления электроэнергии майнерами в регионе в 2024 году достиг 1 ГВт в год. Однако после введения Правительством Российской Федерации ограничения на майнинг цифровой валюты на территориях Иркутской области (в южной части) произошло высвобождение 320 МВт электрической мощности. Мощности были освобождены лицами, которые осуществляли свою деятельность в соответствии с законодательством о майнинге.По данным "Иркутскэнергосбыта", после введения запрета на майнинг на юге Иркутской области, в первый месяц произошло увеличение потребления электроэнергии на 1 %, несмотря на менее холодную зиму, по сравнению с зимой прошлого года. После введения запрета на майнинг на юге Иркутской области часть участников рынка, которые осуществляли свою деятельность в соответствии с законом, вероятно, перешли на другую сторону правового поля и осуществляют деятельность с нарушением, чтобы исключить время "простоя" оборудования, которое в соответствии со спецификой работы отрасли должно работать 24 часа ежедневно.Появившаяся информация о 11 ГВт электрических мощностей, потребляемых майнерами в России, конечно, не является актуальной на сегодняшний день и преувеличена в разы. Сейчас, согласно данным Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС), общая существующая мощность ЦОДов, как майнинговых, так и классических, (разрешенная к потреблению) составляет 3 607 МВт, то есть 3,6 ГВт. При этом, на потребляемую мощность всего майнинга, как промышленного, так и бытового, приходится около 3 ГВт.Если бы в России сейчас было 11 ГВт (11 000 МВт) майнинговых мощностей, мы обогнали бы по этому показателю США и были бы на первом месте по майнингу.
https://1prime.ru/20250218/mayning-855044195.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83332/53/833325300_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_fd613d571dc4f09f98466aad4145ca1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майнинг, цод, биткоин, рынок криптовалюты
Экономика, РОССИЯ, майнинг, ЦОД, Биткоин, рынок криптовалюты
Мощности майнеров преувеличили в разы: Америку мы пока не догнали
Эксперт из Иркутска Сергей Шишкин дал комментарий по развитию майнинга
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. По различным оценкам, общий объем потребляемой энергии на майнинг в России достигает порядка 3 (ГВт). Эта цифра неоднократно фигурировала в различных источниках СМИ и аналитических отчетах. В.В. Путин в июле прошлого года говорил о потреблении майнингом электроэнергии эквивалентной 1,6% общей потребляемой электроэнергии в стране, что по большей части соотносится с этим показателем. Информацию сообщил "Прайму" доктор юридических наук, профессор Иркутского государственного университета, заслуженный юрист РФ
По данным Правительства Иркутской области, объем потребления электроэнергии майнерами в регионе в 2024 году достиг 1 ГВт в год. Однако после введения Правительством Российской Федерации ограничения на майнинг цифровой валюты на территориях Иркутской области (в южной части) произошло высвобождение 320 МВт электрической мощности. Мощности были освобождены лицами, которые осуществляли свою деятельность в соответствии с законодательством о майнинге.
По данным "Иркутскэнергосбыта", после введения запрета на майнинг на юге Иркутской области, в первый месяц произошло увеличение потребления электроэнергии на 1 %, несмотря на менее холодную зиму, по сравнению с зимой прошлого года. После введения запрета на майнинг на юге Иркутской области часть участников рынка, которые осуществляли свою деятельность в соответствии с законом, вероятно, перешли на другую сторону правового поля и осуществляют деятельность с нарушением, чтобы исключить время "простоя" оборудования, которое в соответствии со спецификой работы отрасли должно работать 24 часа ежедневно.
Появившаяся информация о 11 ГВт электрических мощностей, потребляемых майнерами в России, конечно, не является актуальной на сегодняшний день и преувеличена в разы. Сейчас, согласно данным Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС), общая существующая мощность ЦОДов, как майнинговых, так и классических, (разрешенная к потреблению) составляет 3 607 МВт, то есть 3,6 ГВт. При этом, на потребляемую мощность всего майнинга, как промышленного, так и бытового, приходится около 3 ГВт.
Если бы в России сейчас было 11 ГВт (11 000 МВт) майнинговых мощностей, мы обогнали бы по этому показателю США и были бы на первом месте по майнингу.
РФ теряет преимущества в отрасли промышленного майнинга, считают эксперты