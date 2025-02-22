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Россия в 2024 году нарастила поставки меда в Казахстан почти в 6 раз
Россия в 2024 году нарастила поставки меда в Казахстан почти в 6 раз - 22.02.2025, ПРАЙМ
Россия в 2024 году нарастила поставки меда в Казахстан почти в 6 раз
Россия в прошлом году нарастила поставки мёда в Казахстан почти в шесть раз, до 1,6 тысячи тонн с 283 тонн годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T11:03+0300
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила поставки мёда в Казахстан почти в шесть раз, до 1,6 тысячи тонн с 283 тонн годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики республики. При этом поставки в денежном выражении не показали столь заметной динамики, увеличившись за год примерно на треть, до 668,5 тысячи долларов. Россия - крупнейший продавец меда в Казахстан, обеспечивая 98% всех поставок. Также в отчетном периоде соседняя республика закупила 21 тонну этой сладости у Германии и 7 - у Китая, примерно по 4 тонны поставили Киргизия и Таджикистан.
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Россия в 2024 году нарастила поставки меда в Казахстан почти в 6 раз
Поставки меда из России в Казахстан в 2024 году выросли до 1,6 тысячи тонн
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила поставки мёда в Казахстан почти в шесть раз, до 1,6 тысячи тонн с 283 тонн годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики республики.
При этом поставки в денежном выражении не показали столь заметной динамики, увеличившись за год примерно на треть, до 668,5 тысячи долларов.
Россия - крупнейший продавец меда в Казахстан, обеспечивая 98% всех поставок. Также в отчетном периоде соседняя республика закупила 21 тонну этой сладости у Германии и 7 - у Китая, примерно по 4 тонны поставили Киргизия и Таджикистан.
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