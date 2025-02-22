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Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском - 22.02.2025, ПРАЙМ
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском
Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T05:30+0300
2025-02-22T05:30+0300
общество
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рф
всу
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ.
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общество , россия, москва, рф, всу, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ВСУ, Минобороны РФ
05:30 22.02.2025
 
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском

Минобороны: вертолет Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ под Курском

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ.
 
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