https://1prime.ru/20250222/mi-35m-855154548.html
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском - 22.02.2025, ПРАЙМ
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском
Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T05:30+0300
2025-02-22T05:30+0300
2025-02-22T05:30+0300
общество
россия
москва
рф
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855154548.jpg?1740191407
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, рф, всу, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ВСУ, Минобороны РФ
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском
Минобороны: вертолет Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ под Курском
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ.