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Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском

Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском - 22.02.2025, ПРАЙМ

Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском

Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T05:30+0300

2025-02-22T05:30+0300

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ.

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