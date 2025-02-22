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Собственников жилья предупредили о штрафах за мигрантов

Собственников жилья предупредили о штрафах за мигрантов - 22.02.2025, ПРАЙМ

Собственников жилья предупредили о штрафах за мигрантов

Собственники жилых помещений, сдающие их иностранным гражданам, могут столкнуться с административными санкциями в случае отказа от регистрации мигрантов по... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T02:02+0300

2025-02-22T02:02+0300

2025-02-22T02:02+0300

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МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Собственники жилых помещений, сдающие их иностранным гражданам, могут столкнуться с административными санкциями в случае отказа от регистрации мигрантов по месту их пребывания, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова."Согласно новым разъяснениям МВД России, невыполнение данной обязанности влечет штраф в размере до 4 тысяч рублей в соответствии с частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ", - уточнила она.Миграционный учет является обязательной процедурой для всех иностранных граждан, пребывающих на территории России, и осуществляется по двум основным схемам: регистрация по месту жительства или учет по месту пребывания. Вне зависимости от выбранного варианта, собственник жилья несет ответственность за постановку жильца на учет и обязан предоставить необходимые документы в уполномоченные органы.Отказ от регистрации иностранного гражданина, фактически проживающего в арендуемой квартире, квалифицируется как административное правонарушение. Это может произойти, если арендодатель сознательно уклоняется от данной процедуры, либо если он стремится скрыть факт сдачи жилья в аренду. В обоих случаях выявление подобных нарушений может привести к штрафным санкциям, указала юрист."Принципиально важно учитывать, что фиктивная регистрация, равно как и отказ в постановке на учет, может рассматриваться в качестве серьезного правонарушения. Например, если будет установлено, что регистрация оформлена без фактического проживания иностранного гражданина в указанном жилом помещении, то наказание может быть ужесточено вплоть до уголовной ответственности (УК РФ Статья 322.2)", - добавила она.Если же выяснится, что арендатор вовсе не имеет законных оснований находиться в России, собственнику жилья грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей. Это положение закреплено в части 3 статьи 18.9 КоАП РФ, которая вступила в силу 5 февраля 2025 года. Предоставление жилого помещения нелегальному мигранту расценивается как серьезное нарушение миграционного законодательства, а при наличии умысла со стороны собственника наказание может быть ужесточено.Кроме того, правоохранительные органы акцентируют внимание на том, что иностранные граждане не имеют права передавать жилье в субаренду, регистрировать в нем третьих лиц без согласия собственника или осуществлять иные операции с недвижимостью, выходящие за рамки заключенного договора аренды. Исключение составляют дети иностранных граждан, которые могут быть зарегистрированы только в случае совместного проживания с родителями.Процедура снятия иностранного гражданина с учета также требует соблюдения установленных правил. Владелец жилья может инициировать процесс снятия мигранта с учета в случае расторжения договора аренды, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел. Важно учитывать, что непредставление информации о выезде иностранца может привести к дополнительным административным санкциям.Для упрощения процесса регистрации МВД рекомендует использовать портал Госуслуги, многофункциональные центры (МФЦ) или напрямую обращаться в территориальные подразделения МВД. Несмотря на наличие штрафов за невыполнение требований миграционного учета, государственные органы подчеркивают, что сама процедура не несет дополнительных финансовых затрат для собственника и не создает существенных бюрократических преград.Арендодателям следует уделить особое внимание вопросам соблюдения миграционного законодательства, чтобы избежать неприятных последствий. Несоблюдение установленных правил не только приводит к финансовым потерям, но и может создать риски более серьезных санкций в случае обнаружения умышленных нарушений, заключила Свечникова.

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мигранты, трудовые мигранты, незаконная миграция, миграция, общество , недвижимость, бизнес, наталья свечникова, рэу им. г.в.плеханова