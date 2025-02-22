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Миронов назвал условие возвращения западных авиакомпаний в Россию
Миронов назвал условие возвращения западных авиакомпаний в Россию - 22.02.2025, ПРАЙМ
Миронов назвал условие возвращения западных авиакомпаний в Россию
Давать западным авиакомпаниям возможность вернуться в Россию стоит только после снятия санкций с российской авиационной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T06:45+0300
2025-02-22T06:45+0300
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Давать западным авиакомпаниям возможность вернуться в Россию стоит только после снятия санкций с российской авиационной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Возможность возвращения западных авиакомпаний я бы обсудил отдельно. Они-то вернутся с радостью, я в этом не сомневаюсь: потеря возможности летать в страны Азии через русскую Сибирь была для них серьезным ударом. Убежден, что возвращать им такую возможность можно только в обмен на снятие санкций с нашей авиационной отрасли. И никак иначе", - сообщил Миронов.
Он отметил, что на переговорах в Эр-Рияде представители России и США обсуждали не только Украину, но и восстановление разрушенных почти до основания экономических связей между странами, а некоторые американские бренды уже "прощупывают почву", чтобы вернуться в РФ.
"Лично я не испытываю по поводу их возможного возвращения никаких эмоций. Никогда моя жизнь (уверен, и жизнь подавляющего большинства россиян) не зависела от них. А если говорить рационально - владельцы бизнеса (не только американского), свернувшие свою деятельность в нашей стране, должны понимать: вернуться на прежних условиях у многих вряд ли получится", - сказал лидер эсеров.
По его словам, вернуться на прежних условиях западным компаниям вряд ли удастся не потому, что кто-то будет мстить, ведь это "не в русском характере", а потому что их место уже занято теми, кто более лоялен, гибок и "менее подвержен политической придури".
"Фактически большинству "блудных" брендов придется завоевывать российский рынок вновь. Получится ли? Вопрос", - заключил Миронов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АЗИЯ, США, Сергей Миронов, Вячеслав Володин, Госдума
Миронов назвал условие возвращения западных авиакомпаний в Россию
Миронов: возвращать западным авиакомпаниям можно только после снятия санкций
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Давать западным авиакомпаниям возможность вернуться в Россию стоит только после снятия санкций с российской авиационной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Возможность возвращения западных авиакомпаний я бы обсудил отдельно. Они-то вернутся с радостью, я в этом не сомневаюсь: потеря возможности летать в страны Азии через русскую Сибирь была для них серьезным ударом. Убежден, что возвращать им такую возможность можно только в обмен на снятие санкций с нашей авиационной отрасли. И никак иначе", - сообщил Миронов.
Он отметил, что на переговорах в Эр-Рияде представители России и США обсуждали не только Украину, но и восстановление разрушенных почти до основания экономических связей между странами, а некоторые американские бренды уже "прощупывают почву", чтобы вернуться в РФ.
"Лично я не испытываю по поводу их возможного возвращения никаких эмоций. Никогда моя жизнь (уверен, и жизнь подавляющего большинства россиян) не зависела от них. А если говорить рационально - владельцы бизнеса (не только американского), свернувшие свою деятельность в нашей стране, должны понимать: вернуться на прежних условиях у многих вряд ли получится", - сказал лидер эсеров.
По его словам, вернуться на прежних условиях западным компаниям вряд ли удастся не потому, что кто-то будет мстить, ведь это "не в русском характере", а потому что их место уже занято теми, кто более лоялен, гибок и "менее подвержен политической придури".
"Фактически большинству "блудных" брендов придется завоевывать российский рынок вновь. Получится ли? Вопрос", - заключил Миронов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".