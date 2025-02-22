https://1prime.ru/20250222/mironov-855154814.html

Миронов назвал условие возвращения западных авиакомпаний в Россию

Миронов назвал условие возвращения западных авиакомпаний в Россию - 22.02.2025, ПРАЙМ

Миронов назвал условие возвращения западных авиакомпаний в Россию

Давать западным авиакомпаниям возможность вернуться в Россию стоит только после снятия санкций с российской авиационной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T06:45+0300

2025-02-22T06:45+0300

2025-02-22T06:45+0300

бизнес

россия

москва

азия

сша

сергей миронов

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855154814.jpg?1740195927

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Давать западным авиакомпаниям возможность вернуться в Россию стоит только после снятия санкций с российской авиационной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Возможность возвращения западных авиакомпаний я бы обсудил отдельно. Они-то вернутся с радостью, я в этом не сомневаюсь: потеря возможности летать в страны Азии через русскую Сибирь была для них серьезным ударом. Убежден, что возвращать им такую возможность можно только в обмен на снятие санкций с нашей авиационной отрасли. И никак иначе", - сообщил Миронов. Он отметил, что на переговорах в Эр-Рияде представители России и США обсуждали не только Украину, но и восстановление разрушенных почти до основания экономических связей между странами, а некоторые американские бренды уже "прощупывают почву", чтобы вернуться в РФ. "Лично я не испытываю по поводу их возможного возвращения никаких эмоций. Никогда моя жизнь (уверен, и жизнь подавляющего большинства россиян) не зависела от них. А если говорить рационально - владельцы бизнеса (не только американского), свернувшие свою деятельность в нашей стране, должны понимать: вернуться на прежних условиях у многих вряд ли получится", - сказал лидер эсеров. По его словам, вернуться на прежних условиях западным компаниям вряд ли удастся не потому, что кто-то будет мстить, ведь это "не в русском характере", а потому что их место уже занято теми, кто более лоялен, гибок и "менее подвержен политической придури". "Фактически большинству "блудных" брендов придется завоевывать российский рынок вновь. Получится ли? Вопрос", - заключил Миронов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".

москва

азия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, азия, сша, сергей миронов, вячеслав володин, госдума