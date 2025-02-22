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В Берлине начались митинги ультраправых и антифашистов
В Берлине начались митинги ультраправых и антифашистов - 22.02.2025, ПРАЙМ
В Берлине начались митинги ультраправых и антифашистов
Несколько сотен человек собрались в центре Берлина, что спровоцировало более крупную демонстрацию активистов-радикалов антифашистского движения, сообщает... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T15:23+0300
2025-02-22T15:23+0300
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БЕРЛИН, 22 фев - ПРАЙМ. Несколько сотен человек собрались в центре Берлина, что спровоцировало более крупную демонстрацию активистов-радикалов антифашистского движения, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Первой началась демонстрация левых активистов, которых от марша правых отделял двойной полицейский кордон. Они выкрикивали антифашистские слоганы, включая известный лозунг времен гражданской войны в Испании "No pasaran!" ("Они не пройдут!"). Затем начался и марш ультраправых, которые несли с собой плакаты с лозунгами против ультралевых, а также флаги Германии и Германской империи. В связи с демонстрациями власти Берлина перекрыли несколько улиц в центре города, а также станцию метро "Ораниенбургер Тор". Благодаря принятым мерам безопасности столкновений пока удалось избежать.
https://1prime.ru/20250217/zabastovka-854985662.html
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германия, берлин, испания, митинг, демонстрация
ГЕРМАНИЯ, Берлин, ИСПАНИЯ, митинг, демонстрация
В Берлине начались митинги ультраправых и антифашистов
В центре Берлина началась демонстрация активистов антифашистского движения
БЕРЛИН, 22 фев - ПРАЙМ. Несколько сотен человек собрались в центре Берлина, что спровоцировало более крупную демонстрацию активистов-радикалов антифашистского движения, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Первой началась демонстрация левых активистов, которых от марша правых отделял двойной полицейский кордон. Они выкрикивали антифашистские слоганы, включая известный лозунг времен гражданской войны в Испании "No pasaran!" ("Они не пройдут!").
Затем начался и марш ультраправых, которые несли с собой плакаты с лозунгами против ультралевых, а также флаги Германии и Германской империи.
В связи с демонстрациями власти Берлина перекрыли несколько улиц в центре города, а также станцию метро "Ораниенбургер Тор".
Благодаря принятым мерам безопасности столкновений пока удалось избежать.
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