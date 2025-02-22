https://1prime.ru/20250222/moshenniki-855156687.html
В МТС предупредили о звонках мошенников от лица специалистов разработки ПО
В МТС предупредили о звонках мошенников от лица специалистов разработки ПО - 22.02.2025, ПРАЙМ
В МТС предупредили о звонках мошенников от лица специалистов разработки ПО
Мошенники стали звонить россиянам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), к примеру антивируса или... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T09:44+0300
2025-02-22T09:44+0300
2025-02-22T09:44+0300
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), к примеру антивируса или мессенджера. Об этом сообщил агентству РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Мошенник звонит жертве, представляясь техническим специалистом известной компании-разработчика ПО, например антивируса или мессенджера. Он сообщает, что их система зафиксировала подозрительную активность на устройствах жертвы и необходимо провести срочную проверку для защиты личной информации и предотвращения утечек данных", - рассказал он. По словам Бийчука, мошенник в такой схеме просит жертву включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере. Такой подход добавляет элемент доверия, так как жертва видит, что якобы специалист "настраивает защиту" прямо у нее на глазах, добавил Бийчук. Кроме того доверие вызывает и то, что мошенник не запрашивает коды из смс-рассылок, как часто бывает в стандартных мошеннических схемах.Злоумышленник предлагает скачать "защитное" приложение, которое якобы обеспечивает безопасность устройств. На самом деле это приложение для удаленного доступа. Жертва устанавливает приложение, и мошенник получает полный доступ к устройству. Он может в реальном времени видеть информацию на экране, управлять устройством и даже получить доступ к банковским данным. Далее мошенник начинает создавать иллюзию срочности, угрожая потерей доступа к аккаунтам или утечкой личных данных, убеждая жертву срочно сменить пароли. Зная всю информацию, злоумышленник может легко перевести деньги с банковского счета жертвы или совершить покупки в онлайн-магазинах. "Чтобы обезопасить себя от мошенников настоятельно рекомендуем не включать демонстрацию экрана или установку приложений от незнакомцев. Официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону. Лучше перезвонить по номеру компании, указанному на сайте, чтобы подтвердить информацию", - заключил Бийчук.
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мтс, россия, технологии, мошенники, мошеннические схемы
Мошенничество, МТС, РОССИЯ, Технологии, МОШЕННИКИ, мошеннические схемы
В МТС предупредили о звонках мошенников от лица специалистов разработки ПО
МТС: мошенники по новой схеме звонят россиянам от лица компаний-разработчиков ПО
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), к примеру антивируса или мессенджера. Об этом сообщил агентству РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Мошенник звонит жертве, представляясь техническим специалистом известной компании-разработчика ПО, например антивируса или мессенджера. Он сообщает, что их система зафиксировала подозрительную активность на устройствах жертвы и необходимо провести срочную проверку для защиты личной информации и предотвращения утечек данных", - рассказал он.
По словам Бийчука, мошенник в такой схеме просит жертву включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере. Такой подход добавляет элемент доверия, так как жертва видит, что якобы специалист "настраивает защиту" прямо у нее на глазах, добавил Бийчук. Кроме того доверие вызывает и то, что мошенник не запрашивает коды из смс-рассылок, как часто бывает в стандартных мошеннических схемах.
Злоумышленник предлагает скачать "защитное" приложение, которое якобы обеспечивает безопасность устройств. На самом деле это приложение для удаленного доступа. Жертва устанавливает приложение, и мошенник получает полный доступ к устройству. Он может в реальном времени видеть информацию на экране, управлять устройством и даже получить доступ к банковским данным.
Далее мошенник начинает создавать иллюзию срочности, угрожая потерей доступа к аккаунтам или утечкой личных данных, убеждая жертву срочно сменить пароли. Зная всю информацию, злоумышленник может легко перевести деньги с банковского счета жертвы или совершить покупки в онлайн-магазинах.
"Чтобы обезопасить себя от мошенников настоятельно рекомендуем не включать демонстрацию экрана или установку приложений от незнакомцев. Официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону. Лучше перезвонить по номеру компании, указанному на сайте, чтобы подтвердить информацию", - заключил Бийчук.
ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками