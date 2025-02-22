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Опрос показал, сколько чехов поддерживают гуманитарную помощь Украине

Опрос показал, сколько чехов поддерживают гуманитарную помощь Украине - 22.02.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько чехов поддерживают гуманитарную помощь Украине

Большая часть населения Чехии согласна с продолжением гуманитарной помощи Украине, однако поставки военной техники после трех лет конфликта имеют поддержку уже... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T01:05+0300

2025-02-22T01:05+0300

2025-02-22T01:05+0300

экономика

общество

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киев

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МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Большая часть населения Чехии согласна с продолжением гуманитарной помощи Украине, однако поставки военной техники после трех лет конфликта имеют поддержку уже у менее чем 50%, респонденты также выступают за скорейшее мирное разрешение конфликта, даже если Украина навсегда потеряет часть своей территории, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Data Collect по заказу Чешского ТВ. "Как показало исследование, 77% жителей Чехии согласны с гуманитарной помощью Украине, а 66% верят в успех дипломатических усилий по защите интересов Киева. При этом около 60% опрошенных надеются на скорейшее прекращение огня даже ценой территориальных потерь Украины. Гораздо меньшие, чем прежде, симпатии у чехов получила военная помощь Киеву, более 50% респондентов предпочли бы ограничить ее. Половина опрошенных согласна с предоставлением убежища украинским беженцам", - говорится в комментарии агентства Data Collect к результатам исследования. Заметно разделились мнения граждан Чехии по ожидаемым результатам военного конфликта. Почти половина из них приветствовала бы возвращение Украины к границам до 2014 года. Примерно столько же опрошенных считает возможным достижение мирного соглашения с границами на момент прекращения огня. Почти две трети (61%) участников исследования выступают за дальнейшее ужесточение антироссийских санкций, 29% — против этого. Каждый десятый чех не имеет четкого мнения по этому вопросу. Примерно пятая часть опрошенных считает, что действующие санкции работают, в то время как более двух третей полагает их неработающими. Агентство Data Collect также задало вопрос о том, какими должны быть расходы Чехии на оборону. По мнению 36,5% опрошенных, это должно составлять ровно 2% ВВП, по мнению одной пятой части чехов — более 2-3% ВВП, а около 10% чехов согласны с увеличением оборонных расходов до 3-5% ВВП. В 2024 году расходы Чехии на оборону впервые за два с половиной десятилетия достигли 2% ВВП. Данное исследование было проведено агентством Data Collect по заказу Чешского ТВ в период с 10 по 14 февраля, в нем приняла участие одна тысяча человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.

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общество , мировая экономика, чехия, украина, киев