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Госпитализированный с пневмонией папа Римский перенес респираторный приступ

Госпитализированный с пневмонией папа Римский перенес респираторный приступ - 22.02.2025, ПРАЙМ

Госпитализированный с пневмонией папа Римский перенес респираторный приступ

Госпитализированный с пневмонией папа Римский Франциск перенес респираторный приступ, ему сделано переливание крови, об этом заявила пресс-служба Ватикана. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T22:03+0300

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папа римский франциск

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Госпитализированный с пневмонией папа Римский Франциск перенес респираторный приступ, ему сделано переливание крови, об этом заявила пресс-служба Ватикана. В пятницу вечером агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что папа Римский, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Врачи отрицают, что понтифик вне опасности, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни. В заявлении пресс-службы Ватикана отмечается, что состояние папы по-прежнему остается критическим. "Сегодня утром папа Франциск перенес затяжной астматический респираторный приступ, который также потребовал высокопоточного применения кислорода. Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению (снижение количества тромбоцитов - ред.), связанную с анемией, что потребовало переливания крови", - говорится в заявлении пресс-службы Ватикана. В пресс-службе добавили, что Франциск остается в сознании, он провел день в кресле, сейчас врачи дают сдержанный прогноз по его здоровью."Папа остается в сознании и провел день в кресле, хотя и по сравнению со вчерашним днем страдал больше. Прогноз сдержанный", - говорится в сообщении.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.

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папа римский франциск