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Большинство поляков против дальнейших поставок оружия Украине, гласит опрос
Большинство поляков против дальнейших поставок оружия Украине, гласит опрос - 22.02.2025, ПРАЙМ
Большинство поляков против дальнейших поставок оружия Украине, гласит опрос
Больше половины поляков выступают против продолжения поставок оружия Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центом Opinia24. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T12:12+0300
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ВАРШАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Больше половины поляков выступают против продолжения поставок оружия Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центом Opinia24. На вопрос о том, "должна ли Польша предоставить Украине больше оружия для борьбы с Россией", 27% участников исследования выбрали ответ "определенно нет", 26% - "вероятно, нет". Поддерживают поставки только 29% респондентов, а у 17% нет мнения на этот счет. Наибольшее число противников поставок Украине оружия в больших объемах среди сторонников партии "Конфедерация" и ее лидера Славомира Ментцена, который выдвинул свою кандидатуру на предстоящие весной президентские выборы. Среди избирателей мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата на пост президента от правящей "Гражданской коалиции", сторонников и противников поставок более или менее поровну. Опрос проводился с использованием телефонных (CATI) и интернет-интервью (CAWI) среди 1000 поляков в возрасте 18 лет и старше в период с 23 по 29 января 2025 года. Данные о погрешности не приводятся. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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польша, украина, мид рф, сергей лавров, сша, нато
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, МИД РФ, Сергей Лавров, США, НАТО
Большинство поляков против дальнейших поставок оружия Украине, гласит опрос
Opinia24: большинство поляков не хочет, чтобы страна поставляла оружие для ВСУ
ВАРШАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Больше половины поляков выступают против продолжения поставок оружия Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центом Opinia24.
На вопрос о том, "должна ли Польша предоставить Украине больше оружия для борьбы с Россией", 27% участников исследования выбрали ответ "определенно нет", 26% - "вероятно, нет". Поддерживают поставки только 29% респондентов, а у 17% нет мнения на этот счет.
Наибольшее число противников поставок Украине оружия в больших объемах среди сторонников партии "Конфедерация" и ее лидера Славомира Ментцена, который выдвинул свою кандидатуру на предстоящие весной президентские выборы. Среди избирателей мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата на пост президента от правящей "Гражданской коалиции", сторонников и противников поставок более или менее поровну.
Опрос проводился с использованием телефонных (CATI) и интернет-интервью (CAWI) среди 1000 поляков в возрасте 18 лет и старше в период с 23 по 29 января 2025 года. Данные о погрешности не приводятся.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск