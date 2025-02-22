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СМИ оценили потери ЕС из-за пошлин Трампа на на сталь и алюминий - 22.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ оценили потери ЕС из-за пошлин Трампа на на сталь и алюминий
СМИ оценили потери ЕС из-за пошлин Трампа на на сталь и алюминий - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили потери ЕС из-за пошлин Трампа на на сталь и алюминий
Евросоюз может потерять по меньшей мере 28 миллиардов евро из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на ввоз в США стали и алюминия, сообщает... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T14:07+0300
2025-02-22T14:07+0300
экономика
ес
марош шефчович
сша
дональд трамп
пошлины
алюминий
сталь
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Евросоюз может потерять по меньшей мере 28 миллиардов евро из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на ввоз в США стали и алюминия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, первая волна пошлин Трампа на сталь и алюминий может привести к тому, что Евросоюз потеряет не менее 28 миллиардов евро для экспорта блока. В свою очередь, это также может послужить причиной серьезной эскалации в торговой войне американского президента."Количество (попадающих под пошлины - ред.) вещей, среди которых, по оценкам ЕС, будут и производные (из стали и алюминия - ред.), может быть в четыре раза выше, чем в последний раз, когда Трамп нацеливался на металлический сектор блока", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Как сообщают собеседники агентства, в пятницу вропейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович организовал брифинг для послов блока после своего визита в США. В ходе брифинга от отметил неопределенность в ситуации с пошлинами а также добавил, что детали и объем пошлин впоследствии могут поменяться.Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, после чего пригрозила ответными мерами в адрес США.
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ес, марош шефчович, сша, дональд трамп, пошлины, алюминий, сталь
Экономика, ЕС, Марош Шефчович, США, Дональд Трамп, пошлины, алюминий, сталь
14:07 22.02.2025
 
СМИ оценили потери ЕС из-за пошлин Трампа на на сталь и алюминий

Bloomberg: ЕС может потерять 28 миллиардов евро из-за пошлин США на металлы

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Евросоюз может потерять по меньшей мере 28 миллиардов евро из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на ввоз в США стали и алюминия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, первая волна пошлин Трампа на сталь и алюминий может привести к тому, что Евросоюз потеряет не менее 28 миллиардов евро для экспорта блока. В свою очередь, это также может послужить причиной серьезной эскалации в торговой войне американского президента.
"Количество (попадающих под пошлины - ред.) вещей, среди которых, по оценкам ЕС, будут и производные (из стали и алюминия - ред.), может быть в четыре раза выше, чем в последний раз, когда Трамп нацеливался на металлический сектор блока", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Как сообщают собеседники агентства, в пятницу вропейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович организовал брифинг для послов блока после своего визита в США. В ходе брифинга от отметил неопределенность в ситуации с пошлинами а также добавил, что детали и объем пошлин впоследствии могут поменяться.
Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, после чего пригрозила ответными мерами в адрес США.
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ЭкономикаЕСМарош ШефчовичСШАДональд Трамппошлиныалюминийсталь
 
 
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