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В Ростове загорелся склад с макулатурой, прокуратура начала проверку
В Ростове загорелся склад с макулатурой, прокуратура начала проверку - 22.02.2025, ПРАЙМ
В Ростове загорелся склад с макулатурой, прокуратура начала проверку
Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T09:59+0300
2025-02-22T09:59+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - ПРАЙМ. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Склад с макулатурой загорелся в субботу утром на ул. Доватора, 148 г. По оперативным данным, площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Позже площадь увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, что привело к частичному обрушению кровли.Как сообщает представитель ГУМЧС, угрозы распространения огня нет. По данным МЧС РФ пострадавших в результате пожара нет.Представитель ведомства сообщил, что прокуратура начала проверку по факту пожара. Кроме того, представитель надзорного ведомства добавил, что при выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования."Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал представитель надзорного ведомства.
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Происшествия, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ, Ростовская область, МЧС, пожар, склад
В Ростове загорелся склад с макулатурой, прокуратура начала проверку
ГУМЧС по Ростовской области: склад загорелся на площади 1500 квадратных метров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - ПРАЙМ. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Склад с макулатурой загорелся в субботу утром на ул. Доватора, 148 г. По оперативным данным, площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Позже площадь увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, что привело к частичному обрушению кровли.
Как сообщает представитель ГУМЧС, угрозы распространения огня нет. По данным МЧС РФ пострадавших в результате пожара нет.
Представитель ведомства сообщил, что прокуратура начала проверку по факту пожара. Кроме того, представитель надзорного ведомства добавил, что при выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал представитель надзорного ведомства.
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