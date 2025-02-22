Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ростове загорелся склад с макулатурой, прокуратура начала проверку - 22.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250222/pozhar-855156947.html
В Ростове загорелся склад с макулатурой, прокуратура начала проверку
В Ростове загорелся склад с макулатурой, прокуратура начала проверку - 22.02.2025, ПРАЙМ
В Ростове загорелся склад с макулатурой, прокуратура начала проверку
Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T09:59+0300
2025-02-22T09:59+0300
происшествия
ростов-на-дону
ростов
ростовская область
мчс
пожар
склад
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - ПРАЙМ. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Склад с макулатурой загорелся в субботу утром на ул. Доватора, 148 г. По оперативным данным, площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Позже площадь увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, что привело к частичному обрушению кровли.Как сообщает представитель ГУМЧС, угрозы распространения огня нет. По данным МЧС РФ пострадавших в результате пожара нет.Представитель ведомства сообщил, что прокуратура начала проверку по факту пожара. Кроме того, представитель надзорного ведомства добавил, что при выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования."Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал представитель надзорного ведомства.
https://1prime.ru/20250209/pozhar-854796133.html
ростов-на-дону
ростов
ростовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b792f58a5bea7c45af7c4e19ff2e376b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ростов-на-дону, ростов, ростовская область, мчс, пожар, склад
Происшествия, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ, Ростовская область, МЧС, пожар, склад
09:59 22.02.2025
 
В Ростове загорелся склад с макулатурой, прокуратура начала проверку

ГУМЧС по Ростовской области: склад загорелся на площади 1500 квадратных метров

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - ПРАЙМ. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Склад с макулатурой загорелся в субботу утром на ул. Доватора, 148 г. По оперативным данным, площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Позже площадь увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, что привело к частичному обрушению кровли.
Как сообщает представитель ГУМЧС, угрозы распространения огня нет. По данным МЧС РФ пострадавших в результате пожара нет.
Представитель ведомства сообщил, что прокуратура начала проверку по факту пожара. Кроме того, представитель надзорного ведомства добавил, что при выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал представитель надзорного ведомства.
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован
9 февраля, 20:53
 
ПроисшествияРОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВРостовская областьМЧСпожарсклад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала