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Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину

Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину - 22.02.2025, ПРАЙМ

Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил о величайшем уважении к своему российскому коллеге Владимиру Путину. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T06:30+0300

2025-02-22T06:30+0300

2025-02-22T06:30+0300

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ДИЛИ, 22 фев - ПРАЙМ. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил о величайшем уважении к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. "Я испытываю величайшее уважение к президенту Путину. Посмотрите, что представляла собой постсоветская Россия при Ельцине в частности. Запад, вместо того, чтобы проявить сочувствие, казалось, наслаждался проблемами России. Но потом появился молодой человек, дипломат, разведчик, ультрапатриот, который посмотрел на все это и стал президентом России. И что он сделал? Модернизировал и восстановил Россию. Это Путин", - отметил Рамуш-Орта. Президент Восточного Тимора также рассказал о своей краткой встрече с Путиным. "Он может не помнить, и я почти уверен, что он не помнит, но я встречался с ним в Пекине во время Олимпиады. Я очень непринужденно общался с президентом Джорджем Бушем-младшим в VIP-зале, ожидая открытия игр. И тогда Путин зашел в комнату. Они поприветствовали друг друга, и именно Джордж Буш-младший представил меня Путину", - поделился собеседник агентства.

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восточный тимор

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россия, мировая экономика, запад, восточный тимор, пекин, владимир путин, джордж буш-младший