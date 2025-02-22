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Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину
Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину - 22.02.2025, ПРАЙМ
Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил о величайшем уважении к своему российскому коллеге Владимиру Путину. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T06:30+0300
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ДИЛИ, 22 фев - ПРАЙМ. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил о величайшем уважении к своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
"Я испытываю величайшее уважение к президенту Путину. Посмотрите, что представляла собой постсоветская Россия при Ельцине в частности. Запад, вместо того, чтобы проявить сочувствие, казалось, наслаждался проблемами России. Но потом появился молодой человек, дипломат, разведчик, ультрапатриот, который посмотрел на все это и стал президентом России. И что он сделал? Модернизировал и восстановил Россию. Это Путин", - отметил Рамуш-Орта.
Президент Восточного Тимора также рассказал о своей краткой встрече с Путиным.
"Он может не помнить, и я почти уверен, что он не помнит, но я встречался с ним в Пекине во время Олимпиады. Я очень непринужденно общался с президентом Джорджем Бушем-младшим в VIP-зале, ожидая открытия игр. И тогда Путин зашел в комнату. Они поприветствовали друг друга, и именно Джордж Буш-младший представил меня Путину", - поделился собеседник агентства.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Восточный Тимор, Пекин, Владимир Путин, Джордж Буш-младший
Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта заявил о величайшем уважении к Путину
ДИЛИ, 22 фев - ПРАЙМ. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил о величайшем уважении к своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
"Я испытываю величайшее уважение к президенту Путину. Посмотрите, что представляла собой постсоветская Россия при Ельцине в частности. Запад, вместо того, чтобы проявить сочувствие, казалось, наслаждался проблемами России. Но потом появился молодой человек, дипломат, разведчик, ультрапатриот, который посмотрел на все это и стал президентом России. И что он сделал? Модернизировал и восстановил Россию. Это Путин", - отметил Рамуш-Орта.
Президент Восточного Тимора также рассказал о своей краткой встрече с Путиным.
"Он может не помнить, и я почти уверен, что он не помнит, но я встречался с ним в Пекине во время Олимпиады. Я очень непринужденно общался с президентом Джорджем Бушем-младшим в VIP-зале, ожидая открытия игр. И тогда Путин зашел в комнату. Они поприветствовали друг друга, и именно Джордж Буш-младший представил меня Путину", - поделился собеседник агентства.