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Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше
Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше - 22.02.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше
Ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше, потому что нужных для этого материалов не было, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T00:41+0300
2025-02-22T00:41+0300
технологии
россия
москва
рф
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше, потому что нужных для этого материалов не было, заявил президент РФ Владимир Путин. "В конце 80-х годов задумались еще о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. Он добавил, что сегодня весь мир говорит про "Орешник". "А материалы-то какие! Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем: с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего летающего блока. Мы его назвали "Авангард". Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца", - сказал президент.
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технологии, россия, москва, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
00:41 22.02.2025
 
Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше

Путин: ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше из-за отсутствия материалов

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше, потому что нужных для этого материалов не было, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В конце 80-х годов задумались еще о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Он добавил, что сегодня весь мир говорит про "Орешник".
"А материалы-то какие! Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем: с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего летающего блока. Мы его назвали "Авангард". Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца", - сказал президент.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
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