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Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках
Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках - 22.02.2025, ПРАЙМ
Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках
Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T18:15+0300
2025-02-22T18:16+0300
владимир путин
совбез рф
сергей лавров
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках. "Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.Кроме того, президент обсудил с постоянными членами Совбеза РФ развитие отношений с ближайшими партнерами России на постсоветском пространстве."У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнёрами, коллегами, соседями на постсоветском пространстве. Два докладчика: Сергей Викторович Лавров и по направлению обеспечения безопасности на этом треке - Бортников Александр Васильевич", - сказал Путин.
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владимир путин, совбез рф, сергей лавров
Владимир Путин, Совбез РФ, Сергей Лавров
18:15 22.02.2025 (обновлено: 18:16 22.02.2025)
 
Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках

Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам Совбеза о последних поездках

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках.
"Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
Кроме того, президент обсудил с постоянными членами Совбеза РФ развитие отношений с ближайшими партнерами России на постсоветском пространстве.
"У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнёрами, коллегами, соседями на постсоветском пространстве. Два докладчика: Сергей Викторович Лавров и по направлению обеспечения безопасности на этом треке - Бортников Александр Васильевич", - сказал Путин.
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