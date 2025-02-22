https://1prime.ru/20250222/putin-855166946.html
Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках
Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках - 22.02.2025, ПРАЙМ
Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках
Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T18:15+0300
2025-02-22T18:15+0300
2025-02-22T18:16+0300
владимир путин
совбез рф
сергей лавров
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках. "Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.Кроме того, президент обсудил с постоянными членами Совбеза РФ развитие отношений с ближайшими партнерами России на постсоветском пространстве."У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнёрами, коллегами, соседями на постсоветском пространстве. Два докладчика: Сергей Викторович Лавров и по направлению обеспечения безопасности на этом треке - Бортников Александр Васильевич", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250221/mid-855146399.html
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владимир путин, совбез рф, сергей лавров
Владимир Путин, Совбез РФ, Сергей Лавров
Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках
Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам Совбеза о последних поездках
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках.
"Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
Кроме того, президент обсудил с постоянными членами Совбеза РФ развитие отношений с ближайшими партнерами России на постсоветском пространстве.
"У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнёрами, коллегами, соседями на постсоветском пространстве. Два докладчика: Сергей Викторович Лавров и по направлению обеспечения безопасности на этом треке - Бортников Александр Васильевич", - сказал Путин.
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