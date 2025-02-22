https://1prime.ru/20250222/putin-855166946.html

Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках

Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках - 22.02.2025, ПРАЙМ

Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам СБ о последних поездках

Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T18:15+0300

2025-02-22T18:15+0300

2025-02-22T18:16+0300

владимир путин

совбез рф

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854758053_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b9adaa09f1bc2d53f4f19fb59a2c656b.jpg

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках. "Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.Кроме того, президент обсудил с постоянными членами Совбеза РФ развитие отношений с ближайшими партнерами России на постсоветском пространстве."У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнёрами, коллегами, соседями на постсоветском пространстве. Два докладчика: Сергей Викторович Лавров и по направлению обеспечения безопасности на этом треке - Бортников Александр Васильевич", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250221/mid-855146399.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, совбез рф, сергей лавров