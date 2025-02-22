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Евро стабилен перед досрочными выборами в бундестаг Германии - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Евро стабилен перед досрочными выборами в бундестаг Германии
Евро стабилен перед досрочными выборами в бундестаг Германии - 22.02.2025, ПРАЙМ
Евро стабилен перед досрочными выборами в бундестаг Германии
На рынке Форекс доллар просел ниже 90 рублей. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T11:55+0300
2025-02-22T11:55+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855157761.jpg?1740214556
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. На рынке Форекс доллар просел ниже 90 рублей.Евро продолжает торговаться относительно доллара в валютном коридоре 1.0200-1.0600. Среднесрочная неопределенность в динамике колебания котировок наблюдается с января.Среди факторов, которые способны повлиять на ситуацию, назовем вероятный старт "торговых войн" со стороны новой американской администрации. Введение новых и повышение действующих пошлин на импорт товаров в США могут привести к росту инфляционных ожиданий. Подтверждение этих рисков отразилось в январских отчетах по индексу потребительских цен США и ЕС, а усугубляет ситуацию с деловым климатом обострение отношений сторон после мюнхенского саммита по безопасности.В ближайшее воскресенье 23 февраля пройдут выборы в немецкий парламент. Главный кандидат на победу — партия Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), которую возглавляет Фридрих Мерц. На втором месте по популярности их идеологический конкурент — Альтернатива для Германии ("АдГ") во главе с Алис Вайдель. Эта партия — сторонница кардинальных реформ, вплоть до выхода из Евросоюза по аналогии с Brexit. Создание коалиции для принятия законодательных решений под вопросом.РУБЛЬ: ПИК, ВЕРОЯТНО. НЕ ПРОЙДЕНРоссийская национальная валюта имеет потенциал для дальнейшего роста. Главным образом, из-за положительного внешнего фона. На минувшей неделе после долгого перерыва возобновились дипломатические отношения между РФ и США. Оптимизм, захлестнувший российский рынок капитала после старта переговорного процесса, сигнализировал о резком росте спроса на рублевые активы.Дополнительный фактор укрепления рубля — сохранение Банком России ключевой ставки 21% на заседании 14 февраля ввиду проинфляционных факторов. Регулятор сигнализировал, что действующий монетарный курс продлится длительный период времени. По нашим оценкам, сформированная фундаментальная поддержка для рубля продолжит оказывать благоприятный эффект на рынок, и пик его укрепления в Iкв. 2025 года еще не пройден.ПРОГНОЗЫВ паре EUR/USD сохраняется коридор в границах 1.0200-1.0600.Согласно оценкам "Альфа-Форекс", по валютной паре USD/RUB сохраняется тренд на понижение в пределах недельного диапазона 84-91 рублей за доллар. На рынке Форекс в течение третьей недели февраля сделки с долларом проходят в диапазоне 86,91 – 89,40.Котировки в паре EUR/RUB закрепились ниже 95 руб. и склонны продолжить падение в направлении уровня 87,50 рублей за евро.
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
11:55 22.02.2025
 

Евро стабилен перед досрочными выборами в бундестаг Германии

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
Все материалы
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. На рынке Форекс доллар просел ниже 90 рублей.
Евро продолжает торговаться относительно доллара в валютном коридоре 1.0200-1.0600. Среднесрочная неопределенность в динамике колебания котировок наблюдается с января.
Среди факторов, которые способны повлиять на ситуацию, назовем вероятный старт "торговых войн" со стороны новой американской администрации. Введение новых и повышение действующих пошлин на импорт товаров в США могут привести к росту инфляционных ожиданий. Подтверждение этих рисков отразилось в январских отчетах по индексу потребительских цен США и ЕС, а усугубляет ситуацию с деловым климатом обострение отношений сторон после мюнхенского саммита по безопасности.
В ближайшее воскресенье 23 февраля пройдут выборы в немецкий парламент. Главный кандидат на победу — партия Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), которую возглавляет Фридрих Мерц. На втором месте по популярности их идеологический конкурент — Альтернатива для Германии ("АдГ") во главе с Алис Вайдель. Эта партия — сторонница кардинальных реформ, вплоть до выхода из Евросоюза по аналогии с Brexit. Создание коалиции для принятия законодательных решений под вопросом.
РУБЛЬ: ПИК, ВЕРОЯТНО. НЕ ПРОЙДЕН
Российская национальная валюта имеет потенциал для дальнейшего роста. Главным образом, из-за положительного внешнего фона. На минувшей неделе после долгого перерыва возобновились дипломатические отношения между РФ и США. Оптимизм, захлестнувший российский рынок капитала после старта переговорного процесса, сигнализировал о резком росте спроса на рублевые активы.
Дополнительный фактор укрепления рубля — сохранение Банком России ключевой ставки 21% на заседании 14 февраля ввиду проинфляционных факторов. Регулятор сигнализировал, что действующий монетарный курс продлится длительный период времени. По нашим оценкам, сформированная фундаментальная поддержка для рубля продолжит оказывать благоприятный эффект на рынок, и пик его укрепления в Iкв. 2025 года еще не пройден.
ПРОГНОЗЫ
В паре EUR/USD сохраняется коридор в границах 1.0200-1.0600.
Согласно оценкам "Альфа-Форекс", по валютной паре USD/RUB сохраняется тренд на понижение в пределах недельного диапазона 84-91 рублей за доллар. На рынке Форекс в течение третьей недели февраля сделки с долларом проходят в диапазоне 86,91 – 89,40.
Котировки в паре EUR/RUB закрепились ниже 95 руб. и склонны продолжить падение в направлении уровня 87,50 рублей за евро.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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