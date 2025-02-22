https://1prime.ru/20250222/samolet-855155107.html
Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска
Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска - 22.02.2025, ПРАЙМ
Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска
Самолет с 38 пассажирами на борту в субботу вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета по технической причине, сообщает пресс-служба Дальневосточной... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T06:57+0300
2025-02-22T06:57+0300
2025-02-22T06:57+0300
бизнес
южно-сахалинск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855155107.jpg?1740196657
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев – ПРАЙМ. Самолет с 38 пассажирами на борту в субботу вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета по технической причине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Двадцать второго февраля в 12.01 местного времени (4.01 мск) в международном аэропорту "Южно-Сахалинск" пассажирский самолет Dash-8-400, выполнявший рейс Южно-Сахалинск – Оха, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, на борту воздушного судна находились 38 пассажиров, посадка прошла благополучно. Надзорное ведомство проверит исполнение перевозчиком требование законодательства о безопасности полетов.
южно-сахалинск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, южно-сахалинск
Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска
Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев – ПРАЙМ. Самолет с 38 пассажирами на борту в субботу вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета по технической причине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Двадцать второго февраля в 12.01 местного времени (4.01 мск) в международном аэропорту "Южно-Сахалинск" пассажирский самолет Dash-8-400, выполнявший рейс Южно-Сахалинск – Оха, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, на борту воздушного судна находились 38 пассажиров, посадка прошла благополучно. Надзорное ведомство проверит исполнение перевозчиком требование законодательства о безопасности полетов.