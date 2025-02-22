https://1prime.ru/20250222/samolet-855155107.html

Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска

Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска - 22.02.2025, ПРАЙМ

Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска

Самолет с 38 пассажирами на борту в субботу вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета по технической причине, сообщает пресс-служба Дальневосточной... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T06:57+0300

2025-02-22T06:57+0300

2025-02-22T06:57+0300

бизнес

южно-сахалинск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855155107.jpg?1740196657

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев – ПРАЙМ. Самолет с 38 пассажирами на борту в субботу вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета по технической причине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Двадцать второго февраля в 12.01 местного времени (4.01 мск) в международном аэропорту "Южно-Сахалинск" пассажирский самолет Dash-8-400, выполнявший рейс Южно-Сахалинск – Оха, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, на борту воздушного судна находились 38 пассажиров, посадка прошла благополучно. Надзорное ведомство проверит исполнение перевозчиком требование законодательства о безопасности полетов.

южно-сахалинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, южно-сахалинск