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Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска
Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска - 22.02.2025, ПРАЙМ
Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска
Самолет с 38 пассажирами на борту в субботу вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета по технической причине, сообщает пресс-служба Дальневосточной... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T06:57+0300
2025-02-22T06:57+0300
бизнес
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев – ПРАЙМ. Самолет с 38 пассажирами на борту в субботу вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета по технической причине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Двадцать второго февраля в 12.01 местного времени (4.01 мск) в международном аэропорту "Южно-Сахалинск" пассажирский самолет Dash-8-400, выполнявший рейс Южно-Сахалинск – Оха, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, на борту воздушного судна находились 38 пассажиров, посадка прошла благополучно. Надзорное ведомство проверит исполнение перевозчиком требование законодательства о безопасности полетов.
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бизнес, южно-сахалинск
Бизнес, Южно-Сахалинск
06:57 22.02.2025
 
Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска

Самолет с 38 пассажирами вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев – ПРАЙМ. Самолет с 38 пассажирами на борту в субботу вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска после вылета по технической причине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Двадцать второго февраля в 12.01 местного времени (4.01 мск) в международном аэропорту "Южно-Сахалинск" пассажирский самолет Dash-8-400, выполнявший рейс Южно-Сахалинск – Оха, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, на борту воздушного судна находились 38 пассажиров, посадка прошла благополучно. Надзорное ведомство проверит исполнение перевозчиком требование законодательства о безопасности полетов.
 
БизнесЮжно-Сахалинск
 
 
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