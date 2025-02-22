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США и Украина близки к подписанию сделки по металлам, сообщают СМИ - 22.02.2025, ПРАЙМ
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США и Украина близки к подписанию сделки по металлам, сообщают СМИ
США и Украина близки к подписанию сделки по металлам, сообщают СМИ - 22.02.2025, ПРАЙМ
США и Украина близки к подписанию сделки по металлам, сообщают СМИ
США и Украина близки к тому, чтобы уже в субботу подписать договор по передаче Вашингтону прав на добычу редкоземельных металлов на территории Украины, сообщает | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T13:57+0300
2025-02-22T13:57+0300
политика
wsj
украина
владимир зеленский
сша
кит келлог
дональд трамп
промышленность
металлы
редкоземельные элементы
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США и Украина близки к тому, чтобы уже в субботу подписать договор по передаче Вашингтону прав на добычу редкоземельных металлов на территории Украины, сообщает издание Wall Street Journal. Большую роль в том, чтобы убедить Владимира Зеленского, ранее отказавшегося подписать документ, сыграл спецпосланник США по украинскому конфликту Кит Келлог. Соглашение предполагает передачу США прав на добычу на Украине редкоземельных металлов в обмен на помощь государству со стороны США. Ранее Киев отказался подписывать договор, что вызвало напряженность между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, отмечает издание.Тем не менее, в вечернем видеообращении в пятницу Зеленский подтвердил, что переговорщики работают над деталями сделки, а также подчеркнул важность справедливых условий. Ранее он отказался подписывать документ, сославшись на отсутствие гарантий безопасности Украины и нехватку времени на изучение документа.Источник WSJ сообщил, что соглашение еще находится в стадии доработки, однако его могут подписать уже в ближайшие дни. Трамп, в свою очередь, заявил, что Украина явно заинтересована в сделке.Как отмечает издание, первоначальный отказ Зеленского вызвал резкую критику со стороны президента США, который назвал Зеленского диктатором. Визит Кита Келлога помог смягчить сложившуюся ситуацию и возродить надежду на подписание соглашения.Источник, близкий к правительству в Киеве, сообщил, что Келлог в ходе трехдневного визита в столицу страны сыграл "большую роль" в согласовании условий сделки, наладив доверительные отношения с Зеленским и другими чиновниками.В свою очередь, союзники США опасаются, что дальнейшая напряженность в отношениях может привести к прекращению поддержки Украины, пишет WSJ.Ранее администрация Зеленского сама предложила передать США приоритетный доступ к украинским редкоземельным ресурсам, надеясь тем самым укрепить военную поддержку. Трамп, который неоднократно выступал с резкой критикой касательно крупных военных расходов на Украину, может рассматривать соглашение как экономически выгодное партнерство.Украина утверждает, что страна обладает значительными запасами титана, лития и редкоземельных металлов, необходимых США на фоне напряженности с Китаем и Россией. Однако разработка требует крупных инвестиций, а многие месторождения находятся на территориях, присоединенных к России, отмечает издательство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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wsj, украина, владимир зеленский, сша, кит келлог, дональд трамп, промышленность, металлы, редкоземельные элементы
Политика, WSJ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, Промышленность, металлы, редкоземельные элементы
13:57 22.02.2025
 
США и Украина близки к подписанию сделки по металлам, сообщают СМИ

WSJ: Украина может подписать соглашение по металлам для США уже в субботу

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США и Украина близки к тому, чтобы уже в субботу подписать договор по передаче Вашингтону прав на добычу редкоземельных металлов на территории Украины, сообщает издание Wall Street Journal. Большую роль в том, чтобы убедить Владимира Зеленского, ранее отказавшегося подписать документ, сыграл спецпосланник США по украинскому конфликту Кит Келлог.
Соглашение предполагает передачу США прав на добычу на Украине редкоземельных металлов в обмен на помощь государству со стороны США. Ранее Киев отказался подписывать договор, что вызвало напряженность между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, отмечает издание.
Тем не менее, в вечернем видеообращении в пятницу Зеленский подтвердил, что переговорщики работают над деталями сделки, а также подчеркнул важность справедливых условий. Ранее он отказался подписывать документ, сославшись на отсутствие гарантий безопасности Украины и нехватку времени на изучение документа.
Источник WSJ сообщил, что соглашение еще находится в стадии доработки, однако его могут подписать уже в ближайшие дни. Трамп, в свою очередь, заявил, что Украина явно заинтересована в сделке.
Как отмечает издание, первоначальный отказ Зеленского вызвал резкую критику со стороны президента США, который назвал Зеленского диктатором. Визит Кита Келлога помог смягчить сложившуюся ситуацию и возродить надежду на подписание соглашения.
Источник, близкий к правительству в Киеве, сообщил, что Келлог в ходе трехдневного визита в столицу страны сыграл "большую роль" в согласовании условий сделки, наладив доверительные отношения с Зеленским и другими чиновниками.
В свою очередь, союзники США опасаются, что дальнейшая напряженность в отношениях может привести к прекращению поддержки Украины, пишет WSJ.
Ранее администрация Зеленского сама предложила передать США приоритетный доступ к украинским редкоземельным ресурсам, надеясь тем самым укрепить военную поддержку. Трамп, который неоднократно выступал с резкой критикой касательно крупных военных расходов на Украину, может рассматривать соглашение как экономически выгодное партнерство.
Украина утверждает, что страна обладает значительными запасами титана, лития и редкоземельных металлов, необходимых США на фоне напряженности с Китаем и Россией. Однако разработка требует крупных инвестиций, а многие месторождения находятся на территориях, присоединенных к России, отмечает издательство.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
США представят Киеву новую сделку по ресурсам, пишут СМИ
Вчера, 17:47
 
ПолитикаWSJУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАКит КеллогДональд ТрампПромышленностьметаллыредкоземельные элементы
 
 
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