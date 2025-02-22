https://1prime.ru/20250222/sholts-855169003.html

Шольц заявил, что хочет в любом случае сохранить депутатский мандат

Шольц заявил, что хочет в любом случае сохранить депутатский мандат - 23.02.2025, ПРАЙМ

Шольц заявил, что хочет в любом случае сохранить депутатский мандат

Канцлер ФРГ Олаф Шольц передумал уходить из большой политики в случае проигрыша на выборах и заявил о намерении сохранить депутатский мандат, если он его... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T23:59+0300

2025-02-22T23:59+0300

2025-02-23T00:13+0300

олаф шольц

германия

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БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц передумал уходить из большой политики в случае проигрыша на выборах и заявил о намерении сохранить депутатский мандат, если он его получит на грядущих выборах, но не станет при этом канцлером. Ранее, выступая в подкасте Jung & Naiv, Шольц заявил, что уверен в своем переизбрании на пост канцлера, но при этом добавил, что уйдет на покой после того, как перестанет быть главой правительства. "Это уже давно было решено", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, сохранит ли он за собой депутатский мандат, если не станет канцлером. Слова Шольца приводит информационное агентство DPA. Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля, причем по опросам социал-демократы (СДПГ) Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

https://1prime.ru/20250219/sholts-855055302.html

германия

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олаф шольц, германия