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Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ
Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ - 22.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ
Владимир Зеленский оказался не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. Об этом сообщил телеканал Sky News,... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T14:28+0300
2025-02-22T14:36+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
sky news
соглашение
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. Об этом сообщил телеканал Sky News, сославшись на украинский источник. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина на данный момент находится перед выбором: либо заключить с США соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. "Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский - ред.) не готов его принять", - цитирует телеканал украинский источник. По его словам, соглашение в его нынешнем виде "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины". Ранее президент США заявил, что киевские власти сорвали соглашение, которое гарантировало доступ США к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на финансирование и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, sky news, соглашение
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Sky News, соглашение
14:28 22.02.2025 (обновлено: 14:36 22.02.2025)
 
Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ

Sky News: Зеленский вновь не готов подписывать соглашение с США

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. Об этом сообщил телеканал Sky News, сославшись на украинский источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина на данный момент находится перед выбором: либо заключить с США соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий.
"Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский - ред.) не готов его принять", - цитирует телеканал украинский источник.
По его словам, соглашение в его нынешнем виде "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины".
Ранее президент США заявил, что киевские власти сорвали соглашение, которое гарантировало доступ США к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на финансирование и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАВладимир ЗеленскийSky Newsсоглашение
 
 
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