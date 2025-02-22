https://1prime.ru/20250222/soglashenie-855164371.html

Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ

Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ - 22.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ

Владимир Зеленский оказался не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. Об этом сообщил телеканал Sky News,... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T14:28+0300

2025-02-22T14:28+0300

2025-02-22T14:36+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

владимир зеленский

sky news

соглашение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. Об этом сообщил телеканал Sky News, сославшись на украинский источник. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина на данный момент находится перед выбором: либо заключить с США соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. "Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский - ред.) не готов его принять", - цитирует телеканал украинский источник. По его словам, соглашение в его нынешнем виде "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины". Ранее президент США заявил, что киевские власти сорвали соглашение, которое гарантировало доступ США к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на финансирование и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.

https://1prime.ru/20250221/sdelka-855151194.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, sky news, соглашение