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СМИ назвали ошибкой нападки Зеленского в сторону Трампа - 22.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ назвали ошибкой нападки Зеленского в сторону Трампа
СМИ назвали ошибкой нападки Зеленского в сторону Трампа - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали ошибкой нападки Зеленского в сторону Трампа
Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, сообщает газета Washington Post, ссылаясь экс-замглавы министерства... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T15:09+0300
2025-02-22T15:09+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
соглашение
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, сообщает газета Washington Post, ссылаясь экс-замглавы министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль.Как отмечает Зеркаль, Зеленский мог бы улучшить отношения с Трампом, согласившись подписать соглашение по ресурсам, однако нападки на президента США были "определенно ошибкой.Ранее Трамп заметил снижение рейтинга Зеленского до 4%, на то тот выступил с дерзким заявлением, что президент США живет в мире дезинформации.Трамп уже обвинял власти Киева в том, что те сорвали соглашение, которое гарантировало доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на американское финансирование и военную помощь. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, соглашение
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, соглашение
15:09 22.02.2025
 
СМИ назвали ошибкой нападки Зеленского в сторону Трампа

WP: подписание соглашения с США могло бы улучшить отношение Трампа к Зеленскому

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, сообщает газета Washington Post, ссылаясь экс-замглавы министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Как отмечает Зеркаль, Зеленский мог бы улучшить отношения с Трампом, согласившись подписать соглашение по ресурсам, однако нападки на президента США были "определенно ошибкой.
Ранее Трамп заметил снижение рейтинга Зеленского до 4%, на то тот выступил с дерзким заявлением, что президент США живет в мире дезинформации.
Трамп уже обвинял власти Киева в том, что те сорвали соглашение, которое гарантировало доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на американское финансирование и военную помощь.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ
14:28
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд Трампсоглашение
 
 
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