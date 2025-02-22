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СМИ назвали ошибкой нападки Зеленского в сторону Трампа
СМИ назвали ошибкой нападки Зеленского в сторону Трампа - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали ошибкой нападки Зеленского в сторону Трампа
Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, сообщает газета Washington Post, ссылаясь экс-замглавы министерства... | 22.02.2025, ПРАЙМ
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политика
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, сообщает газета Washington Post, ссылаясь экс-замглавы министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль.Как отмечает Зеркаль, Зеленский мог бы улучшить отношения с Трампом, согласившись подписать соглашение по ресурсам, однако нападки на президента США были "определенно ошибкой.Ранее Трамп заметил снижение рейтинга Зеленского до 4%, на то тот выступил с дерзким заявлением, что президент США живет в мире дезинформации.Трамп уже обвинял власти Киева в том, что те сорвали соглашение, которое гарантировало доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на американское финансирование и военную помощь. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, соглашение
СМИ назвали ошибкой нападки Зеленского в сторону Трампа
WP: подписание соглашения с США могло бы улучшить отношение Трампа к Зеленскому
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ.
Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, сообщает газета Washington Post
, ссылаясь экс-замглавы министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Как отмечает Зеркаль, Зеленский мог бы улучшить отношения с Трампом, согласившись подписать соглашение по ресурсам, однако нападки на президента США были "определенно ошибкой.
Ранее Трамп заметил снижение рейтинга Зеленского до 4%, на то тот выступил с дерзким заявлением, что президент США живет в мире дезинформации.
Трамп уже обвинял власти Киева в том, что те сорвали соглашение, которое гарантировало доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на американское финансирование и военную помощь.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ