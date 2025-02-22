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Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ

Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ - 22.02.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ (признано экстремистским сообществом) несовершеннолетним, сказано в... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T06:21+0300

2025-02-22T06:21+0300

2025-02-22T06:21+0300

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ (признано экстремистским сообществом) несовершеннолетним, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Признать ООО "ТВ-21М" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - сказано в материалах дела. Там указано, что предметом спора стал фильм "Девушка с браслетом", который по телеканалу транслировали трижды за три месяца с пометкой "16+". Представитель телеканала в суде отрицал вину, указывая, что у кино есть прокатное удостоверение, а телеканал удалил все сцены интимного характера, оставив только упоминание об однополых отношениях. Тем не менее, суд посчитал вину телеканала доказанной. Представители СМИ подали жалобу, котоую предстоит оценить Мосгорсуду.

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