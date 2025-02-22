Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ - 22.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250222/sud-855154637.html
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ - 22.02.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ
Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ (признано экстремистским сообществом) несовершеннолетним, сказано в... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T06:21+0300
2025-02-22T06:21+0300
бизнес
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855154637.jpg?1740194477
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ (признано экстремистским сообществом) несовершеннолетним, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Признать ООО "ТВ-21М" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - сказано в материалах дела. Там указано, что предметом спора стал фильм "Девушка с браслетом", который по телеканалу транслировали трижды за три месяца с пометкой "16+". Представитель телеканала в суде отрицал вину, указывая, что у кино есть прокатное удостоверение, а телеканал удалил все сцены интимного характера, оставив только упоминание об однополых отношениях. Тем не менее, суд посчитал вину телеканала доказанной. Представители СМИ подали жалобу, котоую предстоит оценить Мосгорсуду.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф
Бизнес, Общество , РФ
06:21 22.02.2025
 
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ

Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ (признано экстремистским сообществом) несовершеннолетним, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Признать ООО "ТВ-21М" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - сказано в материалах дела.
Там указано, что предметом спора стал фильм "Девушка с браслетом", который по телеканалу транслировали трижды за три месяца с пометкой "16+".
Представитель телеканала в суде отрицал вину, указывая, что у кино есть прокатное удостоверение, а телеканал удалил все сцены интимного характера, оставив только упоминание об однополых отношениях.
Тем не менее, суд посчитал вину телеканала доказанной. Представители СМИ подали жалобу, котоую предстоит оценить Мосгорсуду.
 
БизнесОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала