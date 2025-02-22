Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жесткая игра Трампа. США не будут тратиться на неинтересный им конфликт - 22.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250222/tramp-855164546.html
Жесткая игра Трампа. США не будут тратиться на неинтересный им конфликт
Жесткая игра Трампа. США не будут тратиться на неинтересный им конфликт - 22.02.2025, ПРАЙМ
Жесткая игра Трампа. США не будут тратиться на неинтересный им конфликт
Президент США Дональд Трамп ставит под сомнение всю внешнюю политику Европы — в новых условиях Вашингтон больше не будет покрывать расходы на военный конфликт,... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T14:54+0300
2025-02-22T14:54+0300
дональд трамп
сша
европа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ставит под сомнение всю внешнюю политику Европы — в новых условиях Вашингтон больше не будет покрывать расходы на военный конфликт, который совершенно им не интересен, пишет британское издание The Spectator.Трамп стремится изменить внешнюю политику мира, приведя её в соответствие с целями Pax Americana. Он, в частности, хочет, чтобы Европа увеличила военные расходы и финансировала действия США в Индо-Тихоокеанском регионе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТрамп заявил, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и ему нужны деньги для снижения налогов. В этих условиях Европа может увеличить военные расходы, чтобы продолжать поддерживать Украину, но это маловероятно.Как отмечает автор, сейчас Европе предстоит сделать выбор между экономической моделью, которая сделала Америку великой задолго до появления Трампа на политической сцене, и своей собственной моделью, которая уменьшает ресурсы, необходимые для противодействия России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250222/ukraina-855157233.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, европа, россия
Дональд Трамп, США, ЕВРОПА, РОССИЯ
14:54 22.02.2025
 
Жесткая игра Трампа. США не будут тратиться на неинтересный им конфликт

The Spectator: Трамп ставит под сомнение всю внешнюю политику Европы

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ставит под сомнение всю внешнюю политику Европы — в новых условиях Вашингтон больше не будет покрывать расходы на военный конфликт, который совершенно им не интересен, пишет британское издание The Spectator.
Трамп стремится изменить внешнюю политику мира, приведя её в соответствие с целями Pax Americana. Он, в частности, хочет, чтобы Европа увеличила военные расходы и финансировала действия США в Индо-Тихоокеанском регионе.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Трамп заявил, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и ему нужны деньги для снижения налогов. В этих условиях Европа может увеличить военные расходы, чтобы продолжать поддерживать Украину, но это маловероятно.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
Медведев оценил отношения Трампа с украинским руководством
11:00
Как отмечает автор, сейчас Европе предстоит сделать выбор между экономической моделью, которая сделала Америку великой задолго до появления Трампа на политической сцене, и своей собственной моделью, которая уменьшает ресурсы, необходимые для противодействия России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Дональд ТрампСШАЕВРОПАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала