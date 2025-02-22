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Жесткая игра Трампа. США не будут тратиться на неинтересный им конфликт
Жесткая игра Трампа. США не будут тратиться на неинтересный им конфликт - 22.02.2025, ПРАЙМ
Жесткая игра Трампа. США не будут тратиться на неинтересный им конфликт
Президент США Дональд Трамп ставит под сомнение всю внешнюю политику Европы — в новых условиях Вашингтон больше не будет покрывать расходы на военный конфликт,... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T14:54+0300
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2025-02-22T14:54+0300
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ставит под сомнение всю внешнюю политику Европы — в новых условиях Вашингтон больше не будет покрывать расходы на военный конфликт, который совершенно им не интересен, пишет британское издание The Spectator.Трамп стремится изменить внешнюю политику мира, приведя её в соответствие с целями Pax Americana. Он, в частности, хочет, чтобы Европа увеличила военные расходы и финансировала действия США в Индо-Тихоокеанском регионе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТрамп заявил, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и ему нужны деньги для снижения налогов. В этих условиях Европа может увеличить военные расходы, чтобы продолжать поддерживать Украину, но это маловероятно.Как отмечает автор, сейчас Европе предстоит сделать выбор между экономической моделью, которая сделала Америку великой задолго до появления Трампа на политической сцене, и своей собственной моделью, которая уменьшает ресурсы, необходимые для противодействия России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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дональд трамп, сша, европа, россия
Дональд Трамп, США, ЕВРОПА, РОССИЯ
Жесткая игра Трампа. США не будут тратиться на неинтересный им конфликт
The Spectator: Трамп ставит под сомнение всю внешнюю политику Европы
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ставит под сомнение всю внешнюю политику Европы — в новых условиях Вашингтон больше не будет покрывать расходы на военный конфликт, который совершенно им не интересен, пишет британское издание The Spectator.
Трамп стремится изменить внешнюю политику мира, приведя её в соответствие с целями Pax Americana. Он, в частности, хочет, чтобы Европа увеличила военные расходы и финансировала действия США в Индо-Тихоокеанском регионе.
Трамп заявил, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и ему нужны деньги для снижения налогов. В этих условиях Европа может увеличить военные расходы, чтобы продолжать поддерживать Украину, но это маловероятно.
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Как отмечает автор, сейчас Европе предстоит сделать выбор между экономической моделью, которая сделала Америку великой задолго до появления Трампа на политической сцене, и своей собственной моделью, которая уменьшает ресурсы, необходимые для противодействия России.