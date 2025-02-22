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Трамп похвалил Маска за отличную работу в DOGE - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп похвалил Маска за отличную работу в DOGE
Трамп похвалил Маска за отличную работу в DOGE - 22.02.2025, ПРАЙМ
Трамп похвалил Маска за отличную работу в DOGE
Президент США Дональд Трамп похвалил главу департамента государственной эффективности (DOGE) и предпринимателя Илона Маска за отличную работу, призвав того к... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T17:36+0300
2025-02-22T17:36+0300
экономика
сша
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп похвалил главу департамента государственной эффективности (DOGE) и предпринимателя Илона Маска за отличную работу, призвав того к более энергичным действиям в будущем.Ранее Трамп заявил, что может вернуть американским гражданам 20% средств, сэкономленных за счет программ сокращения государственных расходов, которые проводит DOGE под руководством Маска."Илон отлично справляется, но я бы хотел, чтобы он действовал еще энергичнее. Помните, что нам нужно спасти страну, а в конечном счете сделать ее более великой, чем когда-либо", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Кроме того, по заявлению министра финансов США Скотта Бессента, федеральные расходы правительства США достигли невозможного уровня в условиях мирного времени, в то время как бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. По словам министра, текущая финансовая политика США вышла из-под контроля, и Бессент крайне обеспокоен возможными последствиями.
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сша, дональд трамп, илон маск
Экономика, США, Дональд Трамп, Илон Маск
17:36 22.02.2025
 
Трамп похвалил Маска за отличную работу в DOGE

Трамп отметил хорошую работу Маска и призвал его продолжать активные действия

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп похвалил главу департамента государственной эффективности (DOGE) и предпринимателя Илона Маска за отличную работу, призвав того к более энергичным действиям в будущем.
Ранее Трамп заявил, что может вернуть американским гражданам 20% средств, сэкономленных за счет программ сокращения государственных расходов, которые проводит DOGE под руководством Маска.
"Илон отлично справляется, но я бы хотел, чтобы он действовал еще энергичнее. Помните, что нам нужно спасти страну, а в конечном счете сделать ее более великой, чем когда-либо", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Кроме того, по заявлению министра финансов США Скотта Бессента, федеральные расходы правительства США достигли невозможного уровня в условиях мирного времени, в то время как бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. По словам министра, текущая финансовая политика США вышла из-под контроля, и Бессент крайне обеспокоен возможными последствиями.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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