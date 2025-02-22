https://1prime.ru/20250222/tramp-855168621.html

Трамп заявил, что до сих пор "расхлебывает" бардак, доставшийся от Байдена

Трамп заявил, что до сих пор "расхлебывает" бардак, доставшийся от Байдена - 22.02.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что до сих пор "расхлебывает" бардак, доставшийся от Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы своего предшественника Джо Байдена, которого он назвал "худшим... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T23:54+0300

2025-02-22T23:54+0300

2025-02-22T23:54+0300

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 22 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы своего предшественника Джо Байдена, которого он назвал "худшим президентом в истории" страны. "Мне приходится расхлебывать бардак, который он оставил после себя. Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо", – заявил Трамп, выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне. По его словам, проблемы, которые достались его администрации, затронули все сферы – от экономики до безопасности. Он указал на кризис на границе, рост инфляции и ослабление позиций США на мировой арене. "Это ужасно. Байден превратил нашу страну в хаос", – добавил он. По его словам, даже экс-президент Джимми Картер, которого в свое время критиковали за слабое руководство, "умер счастливым", осознав, что Байден превзошел его по неудачам. "Кто бы мог подумать, что кто-то сможет превзойти Картера? Но Байден сделал это", – заключил Трамп.

https://1prime.ru/20250222/tramp-855167093.html

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сша, дональд трамп