https://1prime.ru/20250222/tramp-855168749.html

Трамп высказался о потраченных на Украину средствах США

Трамп высказался о потраченных на Украину средствах США - 22.02.2025, ПРАЙМ

Трамп высказался о потраченных на Украину средствах США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вернуть деньги, выделенные на поддержку Украины, в том числе за счет ее природных ресурсов. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T23:55+0300

2025-02-22T23:55+0300

2025-02-22T23:55+0300

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 22 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вернуть деньги, выделенные на поддержку Украины, в том числе за счет ее природных ресурсов. "Мы требуем редкоземельные металлы, нефть – все, что сможем получить", – сказал он, выступая на конференции консерваторов (CPAC). Трамп отметил, что Европа вложила 100 миллиардов долларов в помощь Украине в виде займов, а США выделили 350 миллиардов безвозвратно. "Они (европейцы - ред.) получают свои деньги обратно. Мы – ничего", – подчеркнул он. Он добавил, что США не должны нести основную финансовую нагрузку: "Почему Европа не платит больше нас? Почему мы ушли так далеко вперед?". Трамп также заявил, что ведет переговоры по прекращению конфликта. "Я общаюсь с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я общаюсь с президентом (Владимиром – ред.) Зеленским. Я стараюсь прекратить эту войну и остановить гибель людей", – сказал он.

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сша, украина, дональд трамп