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Трамп высказался о потраченных на Украину средствах США - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп высказался о потраченных на Украину средствах США
Трамп высказался о потраченных на Украину средствах США - 22.02.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о потраченных на Украину средствах США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вернуть деньги, выделенные на поддержку Украины, в том числе за счет ее природных ресурсов. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T23:55+0300
2025-02-22T23:55+0300
сша
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вернуть деньги, выделенные на поддержку Украины, в том числе за счет ее природных ресурсов. "Мы требуем редкоземельные металлы, нефть – все, что сможем получить", – сказал он, выступая на конференции консерваторов (CPAC). Трамп отметил, что Европа вложила 100 миллиардов долларов в помощь Украине в виде займов, а США выделили 350 миллиардов безвозвратно. "Они (европейцы - ред.) получают свои деньги обратно. Мы – ничего", – подчеркнул он. Он добавил, что США не должны нести основную финансовую нагрузку: "Почему Европа не платит больше нас? Почему мы ушли так далеко вперед?". Трамп также заявил, что ведет переговоры по прекращению конфликта. "Я общаюсь с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я общаюсь с президентом (Владимиром – ред.) Зеленским. Я стараюсь прекратить эту войну и остановить гибель людей", – сказал он.
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сша
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сша, украина, дональд трамп
США, УКРАИНА, Дональд Трамп
23:55 22.02.2025
 
Трамп высказался о потраченных на Украину средствах США

Трамп: США требуют от Украины "все, что смогут получить" за потраченные средства

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 22 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вернуть деньги, выделенные на поддержку Украины, в том числе за счет ее природных ресурсов.
"Мы требуем редкоземельные металлы, нефть – все, что сможем получить", – сказал он, выступая на конференции консерваторов (CPAC).
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Трамп сравнил переговоры с Путиным и Украиной
21 февраля, 21:39
Трамп отметил, что Европа вложила 100 миллиардов долларов в помощь Украине в виде займов, а США выделили 350 миллиардов безвозвратно. "Они (европейцы - ред.) получают свои деньги обратно. Мы – ничего", – подчеркнул он.
Он добавил, что США не должны нести основную финансовую нагрузку: "Почему Европа не платит больше нас? Почему мы ушли так далеко вперед?".
Трамп также заявил, что ведет переговоры по прекращению конфликта. "Я общаюсь с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я общаюсь с президентом (Владимиром – ред.) Зеленским. Я стараюсь прекратить эту войну и остановить гибель людей", – сказал он.
 
СШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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