https://1prime.ru/20250222/tramp-855168872.html

США и Украина "весьма близки" к сделке по полезным ископаемым, заявил Трамп

США и Украина "весьма близки" к сделке по полезным ископаемым, заявил Трамп - 23.02.2025, ПРАЙМ

США и Украина "весьма близки" к сделке по полезным ископаемым, заявил Трамп

Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию выделенных на нужды Украины средств за счет ее | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T23:58+0300

2025-02-22T23:58+0300

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ВАШИНГТОН, 22 фев – ПРАЙМ. Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию выделенных на нужды Украины средств за счет ее полезных ископаемых, заявил в субботу президент США Дональд Трамп. "Мы работаем над этим, и, честно говоря, думаю, что сделка будет заключена. Я думаю, мы весьма близки к ней. Это очень важный вопрос", – сказал американский лидер, выступая на конференции консерваторов (CPAC). По словам Трампа, договоренность должна стать частью более широкой стратегии по восстановлению американских средств, вложенных в поддержку Украины. "Мы заплатили слишком много, и теперь пришло время, чтобы США получили что-то взамен", – отметил он. Президент также подчеркнул, что такая сделка станет примером "нового, прагматичного подхода" к международным партнерствам, в котором интересы американских налогоплательщиков ставятся на первое место. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

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сша, дональд трамп, украина