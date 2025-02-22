https://1prime.ru/20250222/turizm-855157496.html

Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году

Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году - 22.02.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году

Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T11:17+0300

2025-02-22T11:17+0300

2025-02-22T11:17+0300

россия

туризм

дмитрий чернышенко

путешествия

https://cdnn.1prime.ru/img/83414/65/834146517_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f290c607e6c1ee62e9ca5ef3b475bde3.jpg

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы полагаем, что продолжится рост. Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего туристического сезона. Он уточнил, что речь идет о внутреннем туризме. По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры нацпроекта, которые предполагают увеличение туристического потока до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.

https://1prime.ru/20250208/turizm-854775769.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, дмитрий чернышенко, путешествия