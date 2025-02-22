https://1prime.ru/20250222/turizm-855157496.html
Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году
Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году - 22.02.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году
Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T11:17+0300
2025-02-22T11:17+0300
2025-02-22T11:17+0300
россия
туризм
дмитрий чернышенко
путешествия
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы полагаем, что продолжится рост. Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего туристического сезона. Он уточнил, что речь идет о внутреннем туризме. По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры нацпроекта, которые предполагают увеличение туристического потока до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.
https://1prime.ru/20250208/turizm-854775769.html
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россия, туризм, дмитрий чернышенко, путешествия
РОССИЯ, Туризм, Дмитрий Чернышенко, путешествия
Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году
Чернышенко: в России в 2025 году ожидается рост туризма внутри страны
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы полагаем, что продолжится рост. Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего туристического сезона.
Он уточнил, что речь идет о внутреннем туризме. По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры нацпроекта, которые предполагают увеличение туристического потока до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.
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