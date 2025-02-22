Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году - 22.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250222/turizm-855157496.html
Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году
Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году - 22.02.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году
Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T11:17+0300
2025-02-22T11:17+0300
россия
туризм
дмитрий чернышенко
путешествия
https://cdnn.1prime.ru/img/83414/65/834146517_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f290c607e6c1ee62e9ca5ef3b475bde3.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы полагаем, что продолжится рост. Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего туристического сезона. Он уточнил, что речь идет о внутреннем туризме. По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры нацпроекта, которые предполагают увеличение туристического потока до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.
https://1prime.ru/20250208/turizm-854775769.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83414/65/834146517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd5b272f2b4cca727806ccf9476a4a16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм, дмитрий чернышенко, путешествия
РОССИЯ, Туризм, Дмитрий Чернышенко, путешествия
11:17 22.02.2025
 
Вице-премьер сообщил о возможном росте туризма по России в 2025 году

Чернышенко: в России в 2025 году ожидается рост туризма внутри страны

© РИА Новости . Андрей Каспришин | Перейти в медиабанкЧуйская степь в Республике Алтай, похожая на марсианские пейзажи
Чуйская степь в Республике Алтай, похожая на марсианские пейзажи - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Андрей Каспришин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы полагаем, что продолжится рост. Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего туристического сезона.
Он уточнил, что речь идет о внутреннем туризме. По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры нацпроекта, которые предполагают увеличение туристического потока до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.
*Коровы - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
В Роскачестве начали сертифицировать объекты промышленного туризма
8 февраля, 08:41
 
РОССИЯТуризмДмитрий Чернышенкопутешествия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала