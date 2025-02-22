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Турция сообщила о готовности принять встречу представителей России и США - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Турция сообщила о готовности принять встречу представителей России и США
Турция сообщила о готовности принять встречу представителей России и США - 22.02.2025, ПРАЙМ
Турция сообщила о готовности принять встречу представителей России и США
Анкара уже заявила о готовности принять встречу представителей РФ и США, но какой-либо конкретики в этом направлении нет, сообщил в субботу РИА Новости... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T12:48+0300
2025-02-22T12:48+0300
политика
турция
россия
сша
сергей лавров
сергей рябков
юрий ушаков
анкара
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АНКАРА, 22 фев - ПРАЙМ. Анкара уже заявила о готовности принять встречу представителей РФ и США, но какой-либо конкретики в этом направлении нет, сообщил в субботу РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, такая встреча пройдет в третьей стране, конкретное место сейчас согласовывается. "Мы уже на самом высоком уровне выразили готовность принять переговоры. Но пока ничего конкретного в этом направлении нет",- сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать возможность Анкары принять планируемые переговоры представителей РФ и США. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Кроме того, Лавров сообщил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних отношениях.
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турция, россия, сша, сергей лавров, сергей рябков, юрий ушаков, анкара, встреча
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Юрий Ушаков, Анкара, встреча
12:48 22.02.2025
 
Турция сообщила о готовности принять встречу представителей России и США

Турция выразила готовность принять представителей России и США

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Алена Палажченко
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АНКАРА, 22 фев - ПРАЙМ. Анкара уже заявила о готовности принять встречу представителей РФ и США, но какой-либо конкретики в этом направлении нет, сообщил в субботу РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, такая встреча пройдет в третьей стране, конкретное место сейчас согласовывается.
"Мы уже на самом высоком уровне выразили готовность принять переговоры. Но пока ничего конкретного в этом направлении нет",- сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать возможность Анкары принять планируемые переговоры представителей РФ и США.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Кроме того, Лавров сообщил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних отношениях.
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ПолитикаТУРЦИЯРОССИЯСШАСергей ЛавровСергей РябковЮрий УшаковАнкаравстреча
 
 
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