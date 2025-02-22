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СМИ сообщили о риске разрыва отношений США и Украины
СМИ сообщили о риске разрыва отношений США и Украины - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о риске разрыва отношений США и Украины
Отмена пресс-конференции после встречи представителей Украины и США вызвала слухи о нарастающем недовольстве президента США Дональда Трампа деятельностью... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T09:23+0300
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Отмена пресс-конференции после встречи представителей Украины и США вызвала слухи о нарастающем недовольстве президента США Дональда Трампа деятельностью Владимира Зеленского, пишет японская газета Mainichi Shimbun. Высокомерная позиция Киева может привести к разрыву отношений с Вашингтоном.Ранее, 20 февраля, в Киеве состоялась встреча Зеленского со спецпосланником США по украинскому урегулированию Китом Келлогом. Однако запланированную по итогам встречи пресс-конференцию отменили по настоянию американской стороны. По мнению газеты, отмена связана с растущим недовольством и разочарованием Трампа политикой Зеленского.Как сообщил Зеленский в соцсетях, на встрече с Келлогом обсуждалась текущая ситуация на Украине, а также меры безопасности в стране и возможное сотрудничество США и Украины в области редкоземельных металлов. Кроме того, он отметил важность американской поддержки и выразил готовность к заключению взаимовыгодного соглашения с президентом США по инвестициям и безопасности.Как отметила Mainichi Shimbun, совместная разработка минеральных ресурсов изначально входила в "План победы Зеленского", направленный на укрепление поддержки США через экономические выгоды. Однако проект соглашения, который ранее был предложен Украине министром финансов США Скоттом Бессентом, Зеленский так и не подписал, поскольку не увидел в нем гарантий безопасности. Дональд Трамп в ответ сообщил, что "все сильнее разочаровывается в действиях украинского президента".По данным Axios, США передали Украине обновленный вариант договора. Советники Зеленского рекомендуют ему подписать документ, чтобы не усугублять напряженность в отношениях с Вашингтоном. В противном случае Украина рискует потерять поддержку США, а Зеленский - доверие Трампа.Дальнейшее ухудшение отношений США и Украины может в будущем ослабить позиции Киева, отмечает газета. На данный момент благодаря политике Трампа наблюдается улучшение отношений США и России. Пророссийская позиция Трампа, а также дальнейшие ошибки Зеленского на политической арене в конечном итоге могут сделать хуже не только самому Зеленскому, но и всей Украине, пишет Mainichi Shimbun.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог
Политика, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог
СМИ сообщили о риске разрыва отношений США и Украины
Mainichi Shimbun: недовольство Трампа политикой Зеленского продолжает расти
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ.
Отмена пресс-конференции после встречи представителей Украины и США вызвала слухи о нарастающем недовольстве президента США Дональда Трампа деятельностью Владимира Зеленского, пишет японская газета Mainichi Shimbun
. Высокомерная позиция Киева может привести к разрыву отношений с Вашингтоном.
Ранее, 20 февраля, в Киеве состоялась встреча Зеленского со спецпосланником США по украинскому урегулированию Китом Келлогом. Однако запланированную по итогам встречи пресс-конференцию отменили по настоянию американской стороны. По мнению газеты, отмена связана с растущим недовольством и разочарованием Трампа политикой Зеленского.
Как сообщил Зеленский в соцсетях, на встрече с Келлогом обсуждалась текущая ситуация на Украине, а также меры безопасности в стране и возможное сотрудничество США и Украины в области редкоземельных металлов. Кроме того, он отметил важность американской поддержки и выразил готовность к заключению взаимовыгодного соглашения с президентом США по инвестициям и безопасности.
Как отметила Mainichi Shimbun, совместная разработка минеральных ресурсов изначально входила в "План победы Зеленского", направленный на укрепление поддержки США через экономические выгоды. Однако проект соглашения, который ранее был предложен Украине министром финансов США Скоттом Бессентом, Зеленский так и не подписал, поскольку не увидел в нем гарантий безопасности. Дональд Трамп в ответ сообщил, что "все сильнее разочаровывается в действиях украинского президента".
По данным Axios, США передали Украине обновленный вариант договора. Советники Зеленского рекомендуют ему подписать документ, чтобы не усугублять напряженность в отношениях с Вашингтоном. В противном случае Украина рискует потерять поддержку США, а Зеленский - доверие Трампа.
Дальнейшее ухудшение отношений США и Украины может в будущем ослабить позиции Киева, отмечает газета. На данный момент благодаря политике Трампа наблюдается улучшение отношений США и России. Пророссийская позиция Трампа, а также дальнейшие ошибки Зеленского на политической арене в конечном итоге могут сделать хуже не только самому Зеленскому, но и всей Украине, пишет Mainichi Shimbun.
Полный текст статьи читайте
на сайте ИноСМИ.
СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля