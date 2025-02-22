https://1prime.ru/20250222/ukraina-855165667.html

СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины

СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины - 22.02.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины

Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post, ссылаясь на аналитиков и... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T16:13+0300

2025-02-22T16:13+0300

2025-02-22T16:13+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

washington post

соглашение

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post, ссылаясь на аналитиков и украинских законодателей.Газета назвала США самым могущественным союзником Киева, отметив, что отношения с США являются ключевым фактором, от которого зависит будущее Украины.Как заявил газете глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, Украина на сегодняшний день не в состоянии вступать в конфликт с президентом США Дональдом Трампом.Кроме того, по данным Washington Post, украинские законодатели предъявили Зеленскому претензии касательно того, что он не подготовился к тому, что власть в США вновь оказалась в руках Трампа.Ранее Трамп выступил с обвинениями в адрес киевских властей о срыве соглашения с украинской стороны. Соглашение гарантировало США доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на предоставление финансирования и военной помощи со стороны США.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего США доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.

https://1prime.ru/20250222/soglashenie-855164371.html

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, washington post, соглашение