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СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины - 22.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины
СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины
Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post, ссылаясь на аналитиков и... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T16:13+0300
2025-02-22T16:13+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
washington post
соглашение
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post, ссылаясь на аналитиков и украинских законодателей.Газета назвала США самым могущественным союзником Киева, отметив, что отношения с США являются ключевым фактором, от которого зависит будущее Украины.Как заявил газете глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, Украина на сегодняшний день не в состоянии вступать в конфликт с президентом США Дональдом Трампом.Кроме того, по данным Washington Post, украинские законодатели предъявили Зеленскому претензии касательно того, что он не подготовился к тому, что власть в США вновь оказалась в руках Трампа.Ранее Трамп выступил с обвинениями в адрес киевских властей о срыве соглашения с украинской стороны. Соглашение гарантировало США доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на предоставление финансирования и военной помощи со стороны США.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего США доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, washington post, соглашение
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Washington Post, соглашение
16:13 22.02.2025
 
СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины

WP: будущее Украины зависит от будущих отношений с США, в частности, с Трампом

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post, ссылаясь на аналитиков и украинских законодателей.
Газета назвала США самым могущественным союзником Киева, отметив, что отношения с США являются ключевым фактором, от которого зависит будущее Украины.
Как заявил газете глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, Украина на сегодняшний день не в состоянии вступать в конфликт с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, по данным Washington Post, украинские законодатели предъявили Зеленскому претензии касательно того, что он не подготовился к тому, что власть в США вновь оказалась в руках Трампа.
Ранее Трамп выступил с обвинениями в адрес киевских властей о срыве соглашения с украинской стороны. Соглашение гарантировало США доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на предоставление финансирования и военной помощи со стороны США.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего США доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ
14:28
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампWashington Postсоглашение
 
 
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