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СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины
СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины
Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post, ссылаясь на аналитиков и... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T16:13+0300
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политика
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post, ссылаясь на аналитиков и украинских законодателей.Газета назвала США самым могущественным союзником Киева, отметив, что отношения с США являются ключевым фактором, от которого зависит будущее Украины.Как заявил газете глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, Украина на сегодняшний день не в состоянии вступать в конфликт с президентом США Дональдом Трампом.Кроме того, по данным Washington Post, украинские законодатели предъявили Зеленскому претензии касательно того, что он не подготовился к тому, что власть в США вновь оказалась в руках Трампа.Ранее Трамп выступил с обвинениями в адрес киевских властей о срыве соглашения с украинской стороны. Соглашение гарантировало США доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на предоставление финансирования и военной помощи со стороны США.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего США доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Washington Post, соглашение
СМИ выяснили, от чего зависит будущее Украины
WP: будущее Украины зависит от будущих отношений с США, в частности, с Трампом
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ.
Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post
, ссылаясь на аналитиков и украинских законодателей.
Газета назвала США самым могущественным союзником Киева, отметив, что отношения с США являются ключевым фактором, от которого зависит будущее Украины.
Как заявил газете глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, Украина на сегодняшний день не в состоянии вступать в конфликт с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, по данным Washington Post, украинские законодатели предъявили Зеленскому претензии касательно того, что он не подготовился к тому, что власть в США вновь оказалась в руках Трампа.
Ранее Трамп выступил с обвинениями в адрес киевских властей о срыве соглашения с украинской стороны. Соглашение гарантировало США доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на предоставление финансирования и военной помощи со стороны США.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего США доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время саммита в Майами Трамп назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который, однако, уговорил бывшее руководство США потратить 350 долларов на войну, в которой Украина никогда не смогла бы одержать победу. Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Европа получает компенсацию, то США просто на протяжении нескольких лет давали деньги Украине.
Зеленский отказался подписать соглашение с США, сообщают СМИ