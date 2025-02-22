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В Раде анонсировали начало работы по заключению соглашения о ископаемых - 22.02.2025, ПРАЙМ
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В Раде анонсировали начало работы по заключению соглашения о ископаемых
В Раде анонсировали начало работы по заключению соглашения о ископаемых - 22.02.2025, ПРАЙМ
В Раде анонсировали начало работы по заключению соглашения о ископаемых
Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T16:21+0300
2025-02-22T16:21+0300
экономика
украина
сша
дональд трамп
полезные ископаемые
верховная рада
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. "Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - говорится в сообщении телеканала. По его словам, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности. Он также заверил, что Киев стремится "как можно скорее" провести встречу между Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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украина, сша, дональд трамп, полезные ископаемые, верховная рада
Экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, полезные ископаемые, Верховная рада
16:21 22.02.2025
 
В Раде анонсировали начало работы по заключению соглашения о ископаемых

Стефанчук: Киев со следующей недели начнет работу по заключению соглашения о ископаемых

© AFP / Sergei SupinskyВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© AFP / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий.
"Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - говорится в сообщении телеканала.
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По его словам, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности. Он также заверил, что Киев стремится "как можно скорее" провести встречу между Трампом и Владимиром Зеленским.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
 
ЭкономикаУКРАИНАСШАДональд Трампполезные ископаемыеВерховная рада
 
 
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