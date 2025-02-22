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США ужесточают условия сделки с Украиной по ископаемым, пишут СМИ - 22.02.2025, ПРАЙМ
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США ужесточают условия сделки с Украиной по ископаемым, пишут СМИ
США ужесточают условия сделки с Украиной по ископаемым, пишут СМИ - 22.02.2025, ПРАЙМ
США ужесточают условия сделки с Украиной по ископаемым, пишут СМИ
США ужесточают условия соглашения с Украиной по ископаемым, требуя 100% контроль над будущим фондом, сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники, кто | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T19:18+0300
2025-02-22T19:18+0300
экономика
украина
полезные ископаемые
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США ужесточают условия соглашения с Украиной по ископаемым, требуя 100% контроль над будущим фондом, сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники, кто непосредственно разрабатывает новую редакцию проекта соглашения. По словам собеседников издания, в пятницу Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения по использованию природных ископаемых Украины, однако новая версия оказался "на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент". "Новая версия от американских партнеров предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона - треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов", - приводит слова собеседников издание. Уточняется, что соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Будущие доходы от портов не входят в соглашение. Кроме того, в рамках соглашения Вашингтон не берет на себя обязательства по инвестициям. По словам собеседников, украинская сторона предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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украина, полезные ископаемые, сша, дональд трамп
Экономика, УКРАИНА, полезные ископаемые, США, Дональд Трамп
19:18 22.02.2025
 
США ужесточают условия сделки с Украиной по ископаемым, пишут СМИ

NV: США ужесточают условия сделки с Украиной по ископаемым, требуя полный контроль фонда

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США ужесточают условия соглашения с Украиной по ископаемым, требуя 100% контроль над будущим фондом, сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники, кто непосредственно разрабатывает новую редакцию проекта соглашения.
По словам собеседников издания, в пятницу Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения по использованию природных ископаемых Украины, однако новая версия оказался "на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент".
"Новая версия от американских партнеров предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона - треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов", - приводит слова собеседников издание.
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Уточняется, что соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Будущие доходы от портов не входят в соглашение. Кроме того, в рамках соглашения Вашингтон не берет на себя обязательства по инвестициям.
По словам собеседников, украинская сторона предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
 
ЭкономикаУКРАИНАполезные ископаемыеСШАДональд Трамп
 
 
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