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NYT: США требуют у Киева половину доходов от портов и инфраструктуры
NYT: США требуют у Киева половину доходов от портов и инфраструктуры - 22.02.2025, ПРАЙМ
NYT: США требуют у Киева половину доходов от портов и инфраструктуры
США в рамках новой версии соглашения с Украиной по ископаемым требуют половину доходов от портов и другой инфраструктуры, сообщает газета New York Times со... | 22.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США в рамках новой версии соглашения с Украиной по ископаемым требуют половину доходов от портов и другой инфраструктуры, сообщает газета New York Times со ссылкой на документ. Ранее украинское издание NV со ссылкой на источники сообщило о том, что в пятницу Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения по использованию природных ископаемых Украины, однако новая версия оказалась "на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент". Теперь США требуют от Киева стопроцентный контроль над будущим фондом. "Условия нового предложения... призывают Украину уступить половину своих доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры", - пишет New York Times со ссылкой на документ. В субботу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил о том, что Украина внесла новые предложения в текст будущего соглашения по полезным ископаемым и передала их американской стороне. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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NYT: США требуют у Киева половину доходов от портов и инфраструктуры
NYT: США требуют у Киева половину доходов от портов и другой инфраструктуры
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США в рамках новой версии соглашения с Украиной по ископаемым требуют половину доходов от портов и другой инфраструктуры, сообщает газета New York Times со ссылкой на документ.
Ранее украинское издание NV со ссылкой на источники сообщило о том, что в пятницу Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения по использованию природных ископаемых Украины, однако новая версия оказалась "на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент". Теперь США требуют от Киева стопроцентный контроль над будущим фондом.
"Условия нового предложения... призывают Украину уступить половину своих доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры", - пишет New York Times со ссылкой на документ.
США ужесточают условия сделки с Украиной по ископаемым, пишут СМИ
В субботу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил о том, что Украина внесла новые предложения в текст будущего соглашения по полезным ископаемым и передала их американской стороне.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.