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СМИ: Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз - 22.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250222/ukraina-855168474.html
СМИ: Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз
СМИ: Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз
Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по ископаемым до 100 миллиардов долларов, обновленные условия в Вашингтон доставит спецпосланник президента США | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T23:07+0300
2025-02-22T23:07+0300
экономика
украина
сша
полезные ископаемые
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по ископаемым до 100 миллиардов долларов, обновленные условия в Вашингтон доставит спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог, сообщает украинское Radio NV со ссылкой на источники. По данным источников, Украина передала США новые предложения по соглашению по полезным ископаемым, в частности, свои предложения украинские чиновники передали Келлогу, который сейчас из Европы направляется в США, где у него в Вашингтоне запланирована встреча с Трампом. "Украинская сторона предлагает уменьшить размер будущего фонда, куда должны вноситься будущие поступления от добычи полезных ископаемых на подконтрольных территориях Украины. Предварительно, США предлагали размер этого фонда установить в размере 500 миллиардов долларов, мы сейчас уменьшили это предложение до 100 миллиардов долларов и передали Келлогу", - приводит издание слова собеседников. Также украинская власть передала свои пожелания относительно личной встречи Владимира Зеленского и Трампа на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы они продолжили обсуждение всех возможных условий соглашения лично. Сам Зеленский сомневался, как утверждают источники, стоит ли ему подписывать соглашение, и спрашивал мнения своего окружения. "Позавчера состоялось совещание с руководителями различных ведомств, которое было посвящено соглашению по ископаемым, оно было эмоциональным, президент и глава ГУР (МО Украины -ред.) Кирилл Буданов там даже немного поспорили относительно соглашения, потому что у них на некоторые вещи разошлись взгляды, но в конце концов... (Зеленский - ред.) склоняется к тому, что соглашение в каком-то улучшенном виде надо будет подписать", - отметил собеседник.
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украина, сша, полезные ископаемые
Экономика, УКРАИНА, США, полезные ископаемые
23:07 22.02.2025
 
СМИ: Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз

Radio NV: Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по ископаемым до 100 миллиардов долларов, обновленные условия в Вашингтон доставит спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог, сообщает украинское Radio NV со ссылкой на источники.
По данным источников, Украина передала США новые предложения по соглашению по полезным ископаемым, в частности, свои предложения украинские чиновники передали Келлогу, который сейчас из Европы направляется в США, где у него в Вашингтоне запланирована встреча с Трампом.
"Украинская сторона предлагает уменьшить размер будущего фонда, куда должны вноситься будущие поступления от добычи полезных ископаемых на подконтрольных территориях Украины. Предварительно, США предлагали размер этого фонда установить в размере 500 миллиардов долларов, мы сейчас уменьшили это предложение до 100 миллиардов долларов и передали Келлогу", - приводит издание слова собеседников.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
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22:08
Также украинская власть передала свои пожелания относительно личной встречи Владимира Зеленского и Трампа на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы они продолжили обсуждение всех возможных условий соглашения лично.
Сам Зеленский сомневался, как утверждают источники, стоит ли ему подписывать соглашение, и спрашивал мнения своего окружения. "Позавчера состоялось совещание с руководителями различных ведомств, которое было посвящено соглашению по ископаемым, оно было эмоциональным, президент и глава ГУР (МО Украины -ред.) Кирилл Буданов там даже немного поспорили относительно соглашения, потому что у них на некоторые вещи разошлись взгляды, но в конце концов... (Зеленский - ред.) склоняется к тому, что соглашение в каком-то улучшенном виде надо будет подписать", - отметил собеседник.
 
ЭкономикаУКРАИНАСШАполезные ископаемые
 
 
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