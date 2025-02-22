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Маск заявил, что Зеленский "уволен" - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Маск заявил, что Зеленский "уволен"
Маск заявил, что Зеленский "уволен" - 22.02.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что Зеленский "уволен"
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимира Зеленского "уволили" с должности лидера страны. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T21:54+0300
2025-02-22T21:54+0300
украина
сша
илон маск
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимира Зеленского "уволили" с должности лидера страны. Такое заявление предприниматель сделал в соцсети X в ответ на комментарий пользователя о том, что Зеленский согласился принять сделку властей США по минералам, затем "публично отказался и высмеял ее", затем передумал и согласился. По словам пользователя, сегодня Зеленский отказался от сделки во второй раз. В своей публикации пользователь задал вопрос, как долго Зеленский "выживет как президент". "Зеленского уволили с его текущей должности", - написал Маск в соцсети X. Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. Также Маск высказался, что украинцы "презирают" Зеленского. В субботу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил о том, что Украина внесла новые предложения в текст будущего соглашения по полезным ископаемым и передала их американской стороне. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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украина, сша, илон маск, владимир зеленский
УКРАИНА, США, Илон Маск, Владимир Зеленский
21:54 22.02.2025
 
Маск заявил, что Зеленский "уволен"

Маск заявил, что Зеленского "уволили" с должности лидера страны

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимира Зеленского "уволили" с должности лидера страны.
Такое заявление предприниматель сделал в соцсети X в ответ на комментарий пользователя о том, что Зеленский согласился принять сделку властей США по минералам, затем "публично отказался и высмеял ее", затем передумал и согласился. По словам пользователя, сегодня Зеленский отказался от сделки во второй раз. В своей публикации пользователь задал вопрос, как долго Зеленский "выживет как президент".
"Зеленского уволили с его текущей должности", - написал Маск в соцсети X.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
Сокрушительный удар. Маск может погасить "путеводную звезду" ВСУ
16:56
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. Также Маск высказался, что украинцы "презирают" Зеленского.
В субботу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил о том, что Украина внесла новые предложения в текст будущего соглашения по полезным ископаемым и передала их американской стороне.
Президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
 
УКРАИНАСШАИлон МаскВладимир Зеленский
 
 
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