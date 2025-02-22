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Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по мирным жителям
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по мирным жителям - 22.02.2025, ПРАЙМ
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по мирным жителям
Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T07:03+0300
2025-02-22T07:03+0300
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода.
Показания жительницы села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области зафиксировали военные следователи СК РФ. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости.
"Со слов моей свекрови, они (ВСУ - ред.) стреляли в окна людям… У нас полностью сгорела вся деревня. Это то, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно. Нет ни одного целого ни дома, ни постройки", - рассказала военным следователям женщина.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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общество , россия, владимир путин, всу, ск рф
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по мирным жителям
Жительница Курской области: ВСУ стреляли в окна домов, где были мирные люди
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода.
Показания жительницы села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области зафиксировали военные следователи СК РФ. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости.
"Со слов моей свекрови, они (ВСУ - ред.) стреляли в окна людям… У нас полностью сгорела вся деревня. Это то, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно. Нет ни одного целого ни дома, ни постройки", - рассказала военным следователям женщина.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.