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Аскеров задолжал в России 130 тысяч рублей

Аскеров задолжал в России 130 тысяч рублей - 23.02.2025, ПРАЙМ

Аскеров задолжал в России 130 тысяч рублей

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) задолжал в России 130 тысяч рублей,... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T05:26+0300

2025-02-23T05:26+0300

2025-02-23T05:26+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) задолжал в России 130 тысяч рублей, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Аскеров в общей сложности задолжал 130 тысяч рублей, против него возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых - в начале февраля. Аскеров был трижды оштрафован Савеловским районным судом. Так, в сентября 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову вновь выписали новый иноагентский штраф на 50 тысяч рублей. Вместе с тем против Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске. Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.

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