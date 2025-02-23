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В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами

В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами - 23.02.2025, ПРАЙМ

В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами

Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T00:25+0300

2025-02-23T00:25+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак". "Мероприятие состоится в воскресенье. Начнется у стен генерального консульства в Сиднее", - заявил Бойков. По его словам, в акции примут участие не только гражданские автомобили, но и военная техника. Ожидается участие по меньшей мере 30 человек, которые проследуют от здания российского загранучреждения до пляжа Бонди-бич. Ранее проживающий в Австралии Иван Сырский, приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в интервью сайту aif.ru, что проедет с российским флагом на автопробеге в честь Дня защитника Отечества. Позже в разговоре с РИА Новости Сырский-младший сказал, что не сможет участвовать в акции. По уточнению пасынка главкома ВСУ, он помогает с арендой военной техники, которая будет участвовать в пророссийской акции, а также с организацией полевой кухни. Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в 2024 году в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая. При этом австралийские власти пытаются препятствовать проведению таких демонстраций, ограничивают маршрут следования и иногда выписывают штрафы участникам.

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