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В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами - 23.02.2025, ПРАЙМ
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В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами
В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами - 23.02.2025, ПРАЙМ
В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами
Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T00:25+0300
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак". "Мероприятие состоится в воскресенье. Начнется у стен генерального консульства в Сиднее", - заявил Бойков. По его словам, в акции примут участие не только гражданские автомобили, но и военная техника. Ожидается участие по меньшей мере 30 человек, которые проследуют от здания российского загранучреждения до пляжа Бонди-бич. Ранее проживающий в Австралии Иван Сырский, приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в интервью сайту aif.ru, что проедет с российским флагом на автопробеге в честь Дня защитника Отечества. Позже в разговоре с РИА Новости Сырский-младший сказал, что не сможет участвовать в акции. По уточнению пасынка главкома ВСУ, он помогает с арендой военной техники, которая будет участвовать в пророссийской акции, а также с организацией полевой кухни. Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в 2024 году в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая. При этом австралийские власти пытаются препятствовать проведению таких демонстраций, ограничивают маршрут следования и иногда выписывают штрафы участникам.
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бизнес, общество , россия, австралия, москва, всу
Бизнес, Общество , РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, МОСКВА, ВСУ
00:25 23.02.2025
 
В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами

В Сиднее пройдет автопробег под российскими флагами в честь Дня защитника Отечества

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак".
"Мероприятие состоится в воскресенье. Начнется у стен генерального консульства в Сиднее", - заявил Бойков.
По его словам, в акции примут участие не только гражданские автомобили, но и военная техника. Ожидается участие по меньшей мере 30 человек, которые проследуют от здания российского загранучреждения до пляжа Бонди-бич.
Ранее проживающий в Австралии Иван Сырский, приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в интервью сайту aif.ru, что проедет с российским флагом на автопробеге в честь Дня защитника Отечества. Позже в разговоре с РИА Новости Сырский-младший сказал, что не сможет участвовать в акции.
По уточнению пасынка главкома ВСУ, он помогает с арендой военной техники, которая будет участвовать в пророссийской акции, а также с организацией полевой кухни.
Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в 2024 году в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая. При этом австралийские власти пытаются препятствовать проведению таких демонстраций, ограничивают маршрут следования и иногда выписывают штрафы участникам.
 
БизнесОбществоРОССИЯАВСТРАЛИЯМОСКВАВСУ
 
 
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