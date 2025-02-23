https://1prime.ru/20250223/avstralija-855169683.html
В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами
В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами - 23.02.2025, ПРАЙМ
В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами
Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T00:25+0300
2025-02-23T00:25+0300
2025-02-23T00:25+0300
бизнес
общество
россия
австралия
москва
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855169683.jpg?1740259510
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак".
"Мероприятие состоится в воскресенье. Начнется у стен генерального консульства в Сиднее", - заявил Бойков.
По его словам, в акции примут участие не только гражданские автомобили, но и военная техника. Ожидается участие по меньшей мере 30 человек, которые проследуют от здания российского загранучреждения до пляжа Бонди-бич.
Ранее проживающий в Австралии Иван Сырский, приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в интервью сайту aif.ru, что проедет с российским флагом на автопробеге в честь Дня защитника Отечества. Позже в разговоре с РИА Новости Сырский-младший сказал, что не сможет участвовать в акции.
По уточнению пасынка главкома ВСУ, он помогает с арендой военной техники, которая будет участвовать в пророссийской акции, а также с организацией полевой кухни.
Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в 2024 году в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая. При этом австралийские власти пытаются препятствовать проведению таких демонстраций, ограничивают маршрут следования и иногда выписывают штрафы участникам.
австралия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, австралия, москва, всу
Бизнес, Общество , РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, МОСКВА, ВСУ
В Австралии пройдет автопробег под российскими флагами
В Сиднее пройдет автопробег под российскими флагами в честь Дня защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак".
"Мероприятие состоится в воскресенье. Начнется у стен генерального консульства в Сиднее", - заявил Бойков.
По его словам, в акции примут участие не только гражданские автомобили, но и военная техника. Ожидается участие по меньшей мере 30 человек, которые проследуют от здания российского загранучреждения до пляжа Бонди-бич.
Ранее проживающий в Австралии Иван Сырский, приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в интервью сайту aif.ru, что проедет с российским флагом на автопробеге в честь Дня защитника Отечества. Позже в разговоре с РИА Новости Сырский-младший сказал, что не сможет участвовать в акции.
По уточнению пасынка главкома ВСУ, он помогает с арендой военной техники, которая будет участвовать в пророссийской акции, а также с организацией полевой кухни.
Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в 2024 году в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая. При этом австралийские власти пытаются препятствовать проведению таких демонстраций, ограничивают маршрут следования и иногда выписывают штрафы участникам.