https://1prime.ru/20250223/avtomobili-855172438.html

"Автостат": новые китайские автомобили заняли 54,9% российского рынка

"Автостат": новые китайские автомобили заняли 54,9% российского рынка - 23.02.2025, ПРАЙМ

"Автостат": новые китайские автомобили заняли 54,9% российского рынка

Новые китайские легковые автомобили в январе текущего года заняли 54,9% российского рынка, их продажи составили 48,9 тысячи машин, подсчитали для РИА Новости в... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T07:33+0300

2025-02-23T07:33+0300

2025-02-23T07:55+0300

бизнес

россия

москва

китай

кнр

chery

https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_0:3:3166:1784_1920x0_80_0_0_5b5ff0be98f4b7806d8a5a6d603fc8a5.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Новые китайские легковые автомобили в январе текущего года заняли 54,9% российского рынка, их продажи составили 48,9 тысячи машин, подсчитали для РИА Новости в аналитическом агентстве "Автостат". По данным компании, в первый месяц года в России было реализовано 48 903 новые машины из КНР, что превышает показатель за аналогичный период 2024 года на 1,2%. Таким образом, доля "китайцев" составила 54,9% от российского рынка легковушек. Лидером среди марок стал Haval с показателем продаж в 11,8 тысячи штук (+23% год к году). Бренд Chery сместил со второго Geely. Продажи первого в годовом выражении выросли лишь на 2%, до 8,9 тысячи штук, а вот у конкурента они упали на 31%, до 6,2 тысячи штук. В первой пятерке, как и в прошлом году, остались Changan и Omoda, которых в январе продали 5 и 2,3 тысячи штук соответственно. Несмотря на снижение продаж по отношению к январю прошлого года на почти 5%, Haval Jolion остается лидером модельного рейтинга с 4,1 тысячи проданных машин. Вплотную к нему приблизилась Chery Tiggo 7 Pro Max с приростом в 23% год к году и 4 тысячами проданных автомобилей. Тройку замыкает Chery Tiggo 4 Pro - 2,8 тысячи штук (+9,3%). По данным "Автостата", в январе 2025 года в России было продано 89 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

москва

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, китай, кнр, chery