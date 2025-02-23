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"Автостат": новые китайские автомобили заняли 54,9% российского рынка
"Автостат": новые китайские автомобили заняли 54,9% российского рынка - 23.02.2025, ПРАЙМ
"Автостат": новые китайские автомобили заняли 54,9% российского рынка
Новые китайские легковые автомобили в январе текущего года заняли 54,9% российского рынка, их продажи составили 48,9 тысячи машин, подсчитали для РИА Новости в... | 23.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Новые китайские легковые автомобили в январе текущего года заняли 54,9% российского рынка, их продажи составили 48,9 тысячи машин, подсчитали для РИА Новости в аналитическом агентстве "Автостат". По данным компании, в первый месяц года в России было реализовано 48 903 новые машины из КНР, что превышает показатель за аналогичный период 2024 года на 1,2%. Таким образом, доля "китайцев" составила 54,9% от российского рынка легковушек. Лидером среди марок стал Haval с показателем продаж в 11,8 тысячи штук (+23% год к году). Бренд Chery сместил со второго Geely. Продажи первого в годовом выражении выросли лишь на 2%, до 8,9 тысячи штук, а вот у конкурента они упали на 31%, до 6,2 тысячи штук. В первой пятерке, как и в прошлом году, остались Changan и Omoda, которых в январе продали 5 и 2,3 тысячи штук соответственно. Несмотря на снижение продаж по отношению к январю прошлого года на почти 5%, Haval Jolion остается лидером модельного рейтинга с 4,1 тысячи проданных машин. Вплотную к нему приблизилась Chery Tiggo 7 Pro Max с приростом в 23% год к году и 4 тысячами проданных автомобилей. Тройку замыкает Chery Tiggo 4 Pro - 2,8 тысячи штук (+9,3%). По данным "Автостата", в январе 2025 года в России было продано 89 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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бизнес, россия, москва, китай, кнр, chery
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, КНР, Chery
"Автостат": новые китайские автомобили заняли 54,9% российского рынка
"Автостат": новые китайские легковушки заняли 54,9% российского рынка
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Новые китайские легковые автомобили в январе текущего года заняли 54,9% российского рынка, их продажи составили 48,9 тысячи машин, подсчитали для РИА Новости в аналитическом агентстве "Автостат".
По данным компании, в первый месяц года в России было реализовано 48 903 новые машины из КНР, что превышает показатель за аналогичный период 2024 года на 1,2%. Таким образом, доля "китайцев" составила 54,9% от российского рынка легковушек.
Лидером среди марок стал Haval с показателем продаж в 11,8 тысячи штук (+23% год к году). Бренд Chery сместил со второго Geely. Продажи первого в годовом выражении выросли лишь на 2%, до 8,9 тысячи штук, а вот у конкурента они упали на 31%, до 6,2 тысячи штук. В первой пятерке, как и в прошлом году, остались Changan и Omoda, которых в январе продали 5 и 2,3 тысячи штук соответственно.
Несмотря на снижение продаж по отношению к январю прошлого года на почти 5%, Haval Jolion остается лидером модельного рейтинга с 4,1 тысячи проданных машин. Вплотную к нему приблизилась Chery Tiggo 7 Pro Max с приростом в 23% год к году и 4 тысячами проданных автомобилей. Тройку замыкает Chery Tiggo 4 Pro - 2,8 тысячи штук (+9,3%).
По данным "Автостата", в январе 2025 года в России было продано 89 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.