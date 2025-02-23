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АКРА сообщает о подорожании домашних блинов на треть за год

АКРА сообщает о подорожании домашних блинов на треть за год - 23.02.2025, ПРАЙМ

АКРА сообщает о подорожании домашних блинов на треть за год

Стоимость продуктов для 12 блинов с начинками - сметана, мед, красная рыба, красная икра (по 30 г каждого) - за год выросла на 35,6%, теперь этот набор... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T12:54+0300

2025-02-23T12:54+0300

2025-02-23T12:58+0300

экономика

блины

россия

акра

"контур.маркет"

сметана

красная икра

красная рыба

цены

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Стоимость продуктов для 12 блинов с начинками - сметана, мед, красная рыба, красная икра (по 30 г каждого) - за год выросла на 35,6%, теперь этот набор обойдется россиянам в 480 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Блинный набор включает 12 блинов и топпинги (сметана, мед, красная рыба, красная икра) по 30 г каждого. По данным ЕМИСС, в декабре 2024 года (данные за январь 2025 года отсутствуют) средняя стоимость продуктов для приготовления рассматриваемого блинного набора по стране составила 480 рублей. За год (с декабря 2023 по декабрь 2024) набор подорожал на 35,6% – ранее он обходился в 354 рубля", - сказал Тренин. Основные продукты, которые нужны для приготовления блинов, подорожали незначительно, со 117,5 до 136,6 рубля за счет роста цен на молоко и сливочное масло. Подсолнечное масло и пшеничная мука подорожали на уровне, близком к инфляции, в то время как цена сахара увеличилась всего на 3%. "Единственным подешевевшим продуктом оказались куриные яйца, пиковая стоимость которых наблюдалась в конце 2023 года. Однако в прошлом году цены на них удалось стабилизировать и даже снизить благодаря ряду мер, в том числе на государственном уровне", - отметил эксперт. Стоимость блинного набора выросла в основном из-за подорожания начинок. Больше всего повлиял рост цен на икру, который составил 1,5 раза на фоне снижения вылова лососевых на Дальнем Востоке и роста издержек у производителей. Однако Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка в начале текущего года зафиксировала признаки коррекции цен в сторону снижения на 10-15% относительно декабрьских показателей, добавил Тренин. "Стоимость других начинок для блинов также увеличилась, но менее существенно: сметаны – на 20,5%, рыбы лососевых пород – на 15%, меда – на 8,4%. На Масленицу 2025 года из-за дороговизны красной икры часть потребителей может отдать предпочтение более доступным дополнениям к блинам и имитированной икре. Так, по данным сервиса "Контур.Маркет", в течение 2024 года спрос на бюджетный заменитель натуральной красной икры увеличился на 19%", - сказал аналитик.

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блины, россия, акра, "контур.маркет", сметана, красная икра, красная рыба, цены