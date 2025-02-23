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Импорт Чехии из России в 2024 году возрос на 4,3% - 23.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250223/chekhiya-855182341.html
Импорт Чехии из России в 2024 году возрос на 4,3%
Импорт Чехии из России в 2024 году возрос на 4,3% - 23.02.2025, ПРАЙМ
Импорт Чехии из России в 2024 году возрос на 4,3%
Чешский импорт из РФ в 2024 году по сравнению с предыдущим годом возрос на 4,3% и составил 78,4 миллиарда крон (около 3,2 миллиарда долларов), а экспорт Чехии в | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T23:35+0300
2025-02-23T23:35+0300
экономика
россия
чехия
торговля
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ПРАГА, 23 фев - ПРАЙМ. Чешский импорт из РФ в 2024 году по сравнению с предыдущим годом возрос на 4,3% и составил 78,4 миллиарда крон (около 3,2 миллиарда долларов), а экспорт Чехии в РФ сократился на 7% - до 14,8 миллиарда крон (около 616 миллионов долларов), сообщило издание České noviny со ссылкой на данные Чешского статуправления. "Экспорт из Чехии в Россию в прошлом году сократился по сравнению с 2023 годом на 7% и составил 14,8 миллиарда крон. До начала военного конфликта на Украине, в 2021 году, чешский экспорт в РФ достигал 80,6 миллиарда крон (около 3,3 миллиарда долларов - ред.). В свою очередь, импорт из Чехии в РФ в 2024 году увеличился в годовом исчислении на 4,3% - до 78,4 миллиарда крон. При этом объем импортных поставок оказался значительно ниже, чем в 2021 году, когда он достигал 152 миллиарда крон (около 6,3 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, наибольшую долю импорта из России в настоящее время составляют минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие изделия.
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россия, чехия, торговля
Экономика, РОССИЯ, ЧЕХИЯ, торговля
23:35 23.02.2025
 
Импорт Чехии из России в 2024 году возрос на 4,3%

Импорт Чехии из России в 2024 году возрос на 4,3%, составив $3,2 млрд

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЧехия.
Чехия. - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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ПРАГА, 23 фев - ПРАЙМ. Чешский импорт из РФ в 2024 году по сравнению с предыдущим годом возрос на 4,3% и составил 78,4 миллиарда крон (около 3,2 миллиарда долларов), а экспорт Чехии в РФ сократился на 7% - до 14,8 миллиарда крон (около 616 миллионов долларов), сообщило издание České noviny со ссылкой на данные Чешского статуправления.
"Экспорт из Чехии в Россию в прошлом году сократился по сравнению с 2023 годом на 7% и составил 14,8 миллиарда крон. До начала военного конфликта на Украине, в 2021 году, чешский экспорт в РФ достигал 80,6 миллиарда крон (около 3,3 миллиарда долларов - ред.). В свою очередь, импорт из Чехии в РФ в 2024 году увеличился в годовом исчислении на 4,3% - до 78,4 миллиарда крон. При этом объем импортных поставок оказался значительно ниже, чем в 2021 году, когда он достигал 152 миллиарда крон (около 6,3 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, наибольшую долю импорта из России в настоящее время составляют минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие изделия.
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