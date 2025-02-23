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Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по инвестработе с зарубежьем

Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по инвестработе с зарубежьем - 23.02.2025, ПРАЙМ

Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по инвестработе с зарубежьем

Президент России Владимир Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T20:04+0300

2025-02-23T20:04+0300

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экономика

владимир путин

кирилл дмитриев

рфпи

россия

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания.Как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Дмитриев сохраняет свою должность руководителя фонда."В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США", - сообщается в релизе фонда.Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок.По итогам переговоров Дмитриев сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка."В рамках переговоров Кирилл Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США", - добавили в фонде.

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владимир путин, кирилл дмитриев, рфпи, россия